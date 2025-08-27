Historyczny moment w LM. Tego jeszcze nie było. Oto co czeka gigantów

W dwumeczu IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Kajratem Ałmaty a Celticiem nie padły żadne bramki, więc o tym, kto awansuje do fazy ligowej, zadecydowały rzuty karne. W nich lepsi okazali się mistrzowie Kazachstanu - zwyciężyli 3:2. Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z sensacją. Celtic musi zadowolić się grą w Lidze Europy.

Daleka podróż. Te dane pokazują wiele

Jeszcze przed rewanżowym meczem w Ałmatach piłkarscy statystycy zauważyli, że drużyna z Glasgow pokonała odległość 5665 kilometrów do ekipy przeciwnej.

Kajrat to klub, który ma najdalej wysuniętą na wschód siedzibę w historii fazy grupowej/ligowej Ligi Mistrzów. Co ciekawe, Ałmaty są położone zaledwie 260 kilometrów od granicy z Chinami. I choć Kajrat będzie w elitarnych rozgrywkach traktowany jako kopciuszek, to żaden klub nie będzie chciał się z nim zmierzyć.

Sprawdziliśmy, jaka odległość dzieli od Ałmat europejskie potęgi. I tak np. ekipy z Madrytu mają do pokonania około 6414 km, FC Barcelona 5934 km, Manchester City 5647 km, a obrońca trofeum - Paris Saint Germain 5554 km. Nieco lepiej wygląda to w przypadku Bayernu Monachium (4950 km).

Rekordzistą może być jednak inny klub. Piłkarze Sportingu Lizbona będą mieli do przebycia ok. 6907 km. Nie wiemy jeszcze, czy będzie taka możliwość, by mistrzowie Portugalii trafili na Kajrat.

Polacy z gorszym wynikiem od Kazachów

W XXI wieku spośród polskich drużyn tylko Legia Warszawa grała w Lidze Mistrzów i to w dodatku raz. Tymczasem Kazachowie już po raz drugi będą mogli oglądać swój zespół w elitarnych rozgrywkach.

W sezonie 2015/2016 w Lidze Mistrzów grała FK Astana. Teraz Kajrat wyważył drzwi do raju. Warto pamiętać, że dokonał tego, grając w eliminacjach od I rundy. Droga do elity była zatem długa.

