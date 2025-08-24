Szymon Marciniak wraca. Jest decyzja UEFA

Szymon Marciniak dla władz UEFA pozostaje jednym z najbardziej zaufanych sędziów. W poprzednim sezonie 44-latek poprowadził w sumie siedem meczów w piłkarskiej Lidze Mistrzów, w tym półfinał pomiędzy FC Barceloną a Interem Mediolan. Miał też okazję sędziować jedno starcie w fazie eliminacyjnej. Tym razem na tym etapie rozgrywek otrzymał jedno więcej.

Liga Mistrzów: Ten mecz poprowadzi Szymon Marciniak. UEFA oficjalnie ogłosiła

W niedzielę UEFA oficjalnie poinformowała, że Szymon Marciniak będzie arbitrem w spotkaniu Sturmu Graz z FK Bodo/Glimt. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Funkcję arbitra technicznego pełnił będzie Paweł Raczkowski. VAR obsłuży Tomasz Kwiatkowski, a za AVAR odpowiedzialny będzie Wojciech Myć.

Mecz odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 21:00 w Klagenfurcie w ramach czwartej rundy eliminacji. Będzie to rewanżowe starcie pomiędzy obiema drużynami. W pierwszym w Norwegii Bodo/Glimt wręcz rozbiło rywala 5:0. Jeżeli utrzyma tę przewagę, co nie wydaje się zbyt trudnym zadaniem, po raz pierwszy w historii awansuje do fazy ligowej bądź grupowej tych rozgrywek.

Dla Szymona Marciniaka będzie to już drugi mecz w obecnej edycji Ligi Mistrzów. W trzeciej rundzie eliminacji sędziował rewanż pomiędzy Viktorią Pilzno a Rangers FC. Czesi zwyciężyli wówczas 2:1, ale awans wywalczyli Szkoci, którzy wcześniej na własnym stadionie wygrali aż 3:0. Sędzia z Płocka pokazał wtedy trzy żółte kartki.

Marciniak poza meczami Ligi Mistrzów sędziuje także na krajowym podwórku. W tym sezonie Ekstraklasy mogliśmy go zobaczyć pięć razy. Ostatnio w sobotę prowadził derby Śląska pomiędzy Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice, w których zabrzanie wygrali 3:0.