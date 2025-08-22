Nie do wiary! Polska liga najlepsza w Europie. To nie żart

To był wyjątkowy wieczór dla polskiej piłki. Scenariusz, w którym Polska będzie miała jesienią aż czterech reprezentantów w Lidze Konferencji, jest coraz bardziej prawdopodobny. Lech Poznań co prawda przegrał z Genkiem aż 1:5, ale stało się to w eliminacjach do Ligi Europy. Podopieczni Nielsa Frederksena nawet w przypadku odpadnięcia z tych rozgrywek, mają już zapewnioną grę w fazie ligowej LK. Po pierwszych meczach IV rundy eliminacji blisko awansu do tych pucharów są Legia, Raków i Jagiellonia.

Takie coś nie zdarza się często. Polska najlepsza w Europie

Warszawianie wygrali na wyjeździe z Hibernianem 2:1, częstochowianie pokonali u siebie Ardę Kyrdżali 1:0, a białostoczanie rozbili na własnym terenie Dinamo Tirana aż 3:0. Polska nigdy wcześniej nie miała aż czterech przedstawicieli w fazie głównej europejskich pucharów. Wyniki klubów z naszego kraju są trudne do zignorowania, a w statystycznym ujęciu na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt.

Po czwartkowych meczach Polska objęła prowadzenie w rankingu krajowym UEFA za ten sezon. Wyprzedza obecnie Anglię i Hiszpanię, które zajmują kolejne miejsca. Warto jednak pamiętać, że kluby z tych krajów w większości nie zaczęły jeszcze sezonu w Europie.

Nagroda za zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w rocznym ujęciu jest godziwa. Dwie federacje, które na koniec sezonu okażą się najlepsza otrzymuje dodatkowy slot w Lidze Mistrzów. Nie ma się jednak co łudzić - szanse naszego kraju na taki scenariusz są naprawdę minimalne. To raczej ciekawostka, niż realna możliwość.

Polscy kibice mogą za to z optymizmem spoglądać na ranking krajowy UEFA i awans Polski. Tam pod uwagę branych jest pięć sezonów. Jak wygląda najświeższa sytuacja? Przedstawił ją dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski. Poniżej publikujemy fragment jego tekstu:

Do tej pory było tak: Polska na 13. miejscu, Norwegia na 12. To w tej strefie rankingu krajowego UEFA toczy się najciekawsza walka. Tym bardziej że gra warta jest świeczki. 13. lub 14. miejsce naszego kraju w tym zestawieniu oznaczałoby start mistrza Polski w sezonie 2027/2028 w eliminacjach Ligi Mistrzów od 4. rundy! Polski klub miałby zatem zagwarantowany co najmniej start w fazie ligowej Ligi Europy. 12. miejsce? Ono dodatkowo dałoby zdobywcy Pucharu Polski start od 4. rundy eliminacji LE, co oznaczałoby zapewnioną fazę ligową (LE lub LK).

