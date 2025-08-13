Aż się wierzyć nie chce, co wymyśliła UEFA. Absurd to mało powiedziane

Wokół tej edycji Klubowych Mistrzostw Świata pojawiło się sporo kontrowersji. Format rozgrywek został rozszerzony i był rozgrywany po zakończeniu sezonu w Europie. Pojawiło się sporo krytyki, że m.in. zawodnicy nie będą mieli kiedy odpocząć, co może spowodować komplikacje w przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Niewiarygodne, co wymyśliła UEFA ws. Superpucharu Europy

Jak się okazuje to jeszcze nie koniec pomysłów działaczy. Teraz przyszedł czas na UEFĘ. Według doniesień telegraph.co.uk Superpuchar Europy, który zostanie rozegrany w środę 13 sierpnia o godz. 21:00 między PSG a Tottenhamem, ma zostać rozszerzony.

"Superpuchar UEFA może zostać przekształcony w turniej czterech drużyn przed rozpoczęciem sezonu" - czytamy w serwisie. Mecze miałyby być rozgrywane poza Europą, prawdopodobnie w USA lub na Bliskim Wschodzie.

Już w przeszłości myślano o zmianach w Superpucharze Europy

"The Telegraph" przypomina, że UEFA już w przeszłości rozważała zmianę formatu Superpucharu. "W dokumencie rozesłanym w 2022 roku w celu sprzedaży praw telewizyjnych na lata 2024-27 wspomniano o nowym 'turnieju otwarcia' Ligi Mistrzów" - czytamy.

Pomysł porzucono, ale może wrócić po zawarciu współpracy z Relevent - nowym partnerem ds. sprzedaży praw medialnych. Ma on siedzibę w... Stanach Zjednoczonych. "Przewiduje się, że europejscy nadawcy raczej nie podniosą swoich ofert, ale Relevent będzie starał się skupić na rozwoju rynku amerykańskiego, gdzie już teraz istnieje duże zainteresowanie rozgrywkami między klubami" - czytamy.

Zobacz też: Kowalczyk nie mógł się powstrzymać. Te słowa o Lechu naprawdę padły

To nie jest nic nowego, że mecze rozgrywane są w różnych krajach. Ubiegłoroczny Superpuchar Hiszpanii był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej. Ponadto dziennik przypomina, że prezes UEFA Aleksander Ceferin już mówił, że jest możliwe, by mecze Ligi Mistrzów były rozgrywane poza Europą.