Polska straciła już swoje reprezentanta w Lidze Mistrzów. Lech Poznań w trzeciej rundzie eliminacji przegrał w dwumeczu z Crveną zvezdą 2:4. Teraz Serbowie zmierzą się z cypryjskim Pafos FC, którzy okazali się lepsi od Dynama Kijów. Porażka ukraińskiego zespołu nie umknęła rosyjskim mediom, które skrzętnie wykorzystały okazje, aby wbić szpilkę przedstawicielowi wrogiej sobie nacji.

Rosjanie triumfują. "Historyczne upokorzenie Ukrainy"

"Historyczne upokorzenie Ukrainy w Lidze Mistrzów. Takiej hańby nie widziano od 20 lat!" - tytułuje rosyjski portal news.sportbox.ru. Podkreślony został fakt, że przez ostatnie dwie dekady ukraiński futbol miał co najmniej jednego swojego przedstawiciela w Lidze Mistrzów, ale porażka Dynama Kijów w dwumeczu z Pafos FC przerwie tę serię. Klub, który wyeliminował ekipę ze stolicy Ukrainy, również nie jest bez znaczenia.

"Wszystko wskazuje na to, że nie jest to odosobniony przypadek, ale sygnał głębokiego kryzysu w ukraińskiej piłce nożnej. Symbolicznym jest fakt, że Ukraina została pozbawiona ostatniej szansy na udział w najważniejszych klubowych rozgrywkach Europy przez klub rosyjskiego biznesmena" - czytamy dalej. Klub Pafos FC należy do rosyjskiego biznesmena Siergieja Łomakina, dzięki czemu Cypryjczycy nie próżnują na rynku transferowym. Niedawno zakontraktowali 38-letniego Davida Luiza. Środkowy pomocnik w swoim CV ma ponad 50 meczów Lidze Mistrzów. Głównie kojarzony jest z grą dla PSG oraz Chelsea.

Już w pierwszym starciu na wyjeździe - domowy mecz Dynama rozgrywany był w Lublinie - Cypryjczycy wygrali 1:0. W rewanżu u siebie już w drugiej minucie otworzyli wynik spotkania za sprawą trafienia Miroslava Orsicia. W drugiej połowie podwyższył Joao Correii, zapewniając Pafos awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, której zmierzą się z Crveną zvezdą. Będą to więc "derby" klubów z mocnymi rosyjskimi wpływami. Głównym sponsorem Crveny jest firma Gazprom.