Kowalczyk nie mógł się powstrzymać. Te słowa o Lechu naprawdę padły

Lech Poznań nie był faworytem w rywalizacji z Crveną zvezdą Belgrad w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Serbowie nie zagrali porywającej piłki, ale ostatecznie nie mieli wielkich problemów z awansem do decydującego etapu kwalifikacji. Pokonali ekipę mistrza Polski 4:2 w dwumeczu. Kluczowy okazał się pojedynek w Poznaniu, gdzie podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali 1:3.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Kowalczyk mówi wprost. "Oklep za oklepem"

Teraz przed Lechitami rywalizacja o fazę ligową Ligi Europy. Ponownie jednak mistrz Polski trafił na przeciwnika z wysokiej półki - belgijskie KRC Genk. Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek (21 sierpnia) w Poznaniu. Rewanż tydzień później na terenie rywala.

Prześmiewczo na temat Lecha wypowiedział się Wojciech Kowalczyk. Były reprezentant kraju przyznał, że lepiej dla "Kolejorza" będzie, gdy trafi do Ligi Konferencji. Wskazał powód.

"Po co dostawać oklep za oklepem i mieć zepsuty humor. Lepiej grać w czwartki w Lidze Konferencji, tam możemy nabić dużo punktów do rankingu i tłuc słabsze drużyny" - powiedział Kowalczyk cytowany przez portal Weszło.

Liga Konferencji idealnym miejscem dla polskich drużyn?

Z jednej strony polskie kluby mierzą coraz wyżej, a z drugiej strony gra Lidze Konferencji w poprzednich latach oznaczała spore profity właśnie pod kątem rankingu. Nasze zespoły radziły sobie w tych rozgrywkach bardzo dobrze.

Wystarczy wspomnieć, że w sezonie 2022/23 Lech Poznań dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Ten sukces w poprzedniej kampanii powtórzyły Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa. W obecnym sezonie natomiast wciąż jest możliwy scenariusz, w którym cztery polskie kluby zagrają w fazie ligowej tych rozgrywek.