Mecz już się skończył, gdy piłkarz Lecha przemówił. Kilka gorzkich słów

W pierwszym spotkaniu Lech przegrał na Bułgarskiej 1:3. Drugi mecz potoczył się nieco lepiej dla "Kolejorza". Choć Crvena prowadziła 1:0, to od 57. minuty grała w dziesiątkę. Goście zdołali jednak tylko wyrównać wynik na 1:1, po golu Mikaela Ishaka w 93. minucie.

- Jest duży niedosyt. Trzeba powiedzieć, że Crvena zasłużenie awansowała dalej, ale uważam, że różnica pomiędzy naszymi drużynami nie była aż tak duża. Szkoda, że po czerwonej kartce nie przycisnęliśmy trochę mocniej. Brakowało nam trochę jakości, było dużo niedokładności w naszych poczynaniach - ocenił postawę Lecha Mateusz Skrzypczak.

Na pytanie, dlaczego pomimo gry w przewadze Lech miał takie problemy z konstruowaniem groźnych ataków, Skrzypczak odparł: - Crvena była dosyć głęboko, kiedy do nas wychodzili, to radziliśmy sobie z ich pressingiem. Dawali dwie linie blisko siebie, dlatego ciężko było nam coś stworzyć, choć na początku mieliśmy dwie dobre sytuacje.

Skrzypczak szczerze o swoim zachowaniu

Środkowy obrońca Lecha został też zapytany o jedenastkę, którą sprokurował pod koniec pierwszej połowy. Po tej sytuacji goście wyszli na prowadzenie.

- Mój błąd, poślizgnąłem się w kluczowym momencie. Obracałem się, chciałem wybić piłkę, tam było grząsko i konsekwencją był mój krok, którym zahaczyłem napastnika - nie szukał usprawiedliwień Skrzypczak.

Pomimo porażki, Skrzypczak starał się dostrzec z dwumeczu z Crveną pewne pozytywy.

- Ze sobą zabieram doświadczenie, świetną atmosferę na Bułgarskiej i tutaj, grę przeciwko bardzo dobrej drużynie i piłkarzom. Wierzę, że jeżeli dobrze do tego wszystkiego podejdziemy, to pójdziemy po tym dwumeczu do przodu - zakończył Polak.

Teraz przed Lechem czwarta runda eliminacji Ligi Europy. W niej "Kolejorz" zmierzy się z belgijskim Genk.