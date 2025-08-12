Liga Mistrzów. O której dzisiaj mecz Crvena - Lech? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]

Lech Poznań wciąż walczy o awans do Ligi Mistrzów. Zadanie to będzie niezwykle wymagające, gdyż w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji przegrał 1:3 z Crveną zvezdą na własnym boisku. W rewanżu w Belgradzie mistrzowie Polski muszą wspiąć się na wyżyny.

Liga Mistrzów. Kiedy i której gra Lech Poznań z Crveną zvezdą?

Ich sytuacja jest wyjątkowo trudna ze względu na liczne urazy. W poniedziałek 11 sierpnia okazało się, że do stolicy Serbii nie pojechał Alex Douglas. Poza nim przez kontuzje niedostępni są: Radosław Murawski, Patrik Walemark, Daniel Hakans, Filip Jagiełło, Ali Gholizadeh i Bartosz Salamon. Brakuje też Afonso Sousy (w tym wypadku chodzi o potencjalne odejście Portugalczyka).

U rywali na problemy zdrowotne narzekają kapitan Mirko Ivanić oraz Marko Arnautović. Jednak Crvena zvezda jest w o tyle lepszej sytuacji, że nie musi odrabiać strat. A fanatyczna publiczność na stadionie Rajko Miticia powinna dodać jej energii.

Lepszy z polsko-serbskiej pary awansuje do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji LM, gdzie zagra z Pafos lub Dynamem Kijów (pierwszy mecz w Lublinie, gdzie gospodarzami byli Ukraińcy, zakończył się ich porażką 0:1). Natomiast przegrany rywalizacji pomiędzy belgradczykami a poznanianami "spadnie" do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Tam zmierzy się z KRC Genk.

O której dzisiaj mecz Crvena zvezda - Lech Poznań? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Crvena zvezda - Lech Poznań zostanie rozegrany we wtorek 12 sierpnia o godz. 21:00. Transmisję TV przeprowadzą kanały TVP 2 i TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.