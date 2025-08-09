Serbowie się nie certolą. Oto co napisali o Lechu przed meczem w LM

Lech Poznań nie dał rady w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów i na własnym stadionie poległ 1:3 w starciu z serbską Crveną zvezdą. Po meczu obu drużyn mówiono jednak nie tylko o tym, co się działo na boisku, ale też trybunach. Serbskie media rozpisywały się o transparencie poznańskich kibiców: "Kosovo je Srbija", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Kosowo to Serbia". Kosowska Federacja Piłki Nożnej zapowiedziała już skargę do UEFA w tej sprawie.

Lech Poznań skreślony z Ligi Mistrzów?! Tak Serbowie piszą o Polakach

To, co pojawiło się na trybunach stadionu w Poznaniu, Serbowie uznali za sukces. Niektóre portale nazwały nawet kibiców Lecha: "braćmi". Natomiast na kilka dni przed rewanżem zwracają już uwagę na co innego. Sportissimo Republika pyta wprost: "Czy Lech Poznań ma czego szukać w Belgradzie?!". I o dziwo, nie jest to nawiązanie do wyniku z pierwszego spotkania. "Jeden z najlepszych zawodników nie zagra na Maracanie, wynik nie jest ich największym problemem!" - piszą wprost.

Dziennikarze nawiązują do sytuacji Filipa Jagiełły. "Nie znajdzie się w składzie na mecz na Maracanie, a wszystko z powodu kontuzji barku" - czytamy. Podkreślają przy tym, że do urazu doszło w 70. minucie pierwszego spotkania, gdy Polak starł się z pomocnikiem Zvezdy Rade Krunićem. "Mroczne przeczucia z Poznania dotyczące gospodarzy stały się rzeczywistością" - napisano przed rewanżem.

Lech Poznań rozegra rewanżowe spotkanie z Crveną Zvezda we wtorek 12 sierpnia o godz. 21:00. Relację na żywo z tego starcia będzie można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.