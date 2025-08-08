UEFA przelała potężne pieniądze rosyjskim klubom! Szokujące doniesienia

Od 2022 roku rosyjskie kluby są alienowane przez demokratyczny, zachodni świat. Drużyny z tej ligi nie grają w żadnych europejskich pucharach. Rosjanie nie występują także w rozgrywkach pod egidą FIFA i UEFA. W tym świetle najnowsze doniesienia brytyjskiego "The Guardian" brzmią absurdalnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Brytyjczycy przekazali szokujące wieści. Chodzi o Rosję i UEFA

"Rosyjskie kluby piłkarskie otrzymały 10,8 mln euro z funduszu solidarnościowego UEFA od czasu inwazji na Ukrainę. Pięć klubów ukraińskich nie otrzymało podobnych płatności, ponieważ rzekomo znajdują się w strefie działań wojskowych" - poinformowało wspomniane źródło.

Czym są wspomniane płatności? To wpływy, które otrzymują kluby, które nie osiągają wystarczająco dobrych wyników na poziomie krajowym, aby zakwalifikować się do rozgrywek europejskich. Według UEFA "mają one na celu utrzymanie równowagi konkurencyjnej w czołowych ligach europejskich w świetle dodatkowych dochodów, jakie niektóre kluby uzyskują dzięki udziałowi w rozgrywkach europejskich".

Jak podaje "Guardian" UEFA w sezonie 2022/23 wypłaciła rosyjskiemu związkowi piłkarskiemu ponad 3,3 mln euro, w kolejnym 3,38 mln, a w następnym 4,24 mln euro. W sezonie 2021/22, a zatem w tym, w którym wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie, Rosjanie dostali ponad 6 milionów euro.

Co wydaje się być bardziej szokujące to fakt, że poszkodowane zostały ukraińskie kluby. O sprawie pisze "The Guardian".

"Dyrektorzy pięciu ukraińskich klubów napisali 27 lipca do prezydenta UEFA, Aleksandra Ceferina, słoweńskiego prawnika, skarżąc się na 'nadzwyczajną sytuację', w której wstrzymano wypłatę środków z tytułu "solidarności" na lata 2023-24 i 2024-25" - czytamy.

Kluby, które zostały dotknięte to Czernomorec i Reał Farma - dwie drużyny z Odessy, Metalurg Zaporoże, FSC Phoenix Mariupol i Metalist Charków.