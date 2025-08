Tak Boniek zareagował na mecz Lecha w el. Ligi Mistrzów. "Boże drogi"

Lech Poznań w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów wpadł na Crveną zvezdę, mistrza Serbii. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolski zdecydowanie nie przebiegło po myśli gospodarzy - choć zdołali raz odrobić straty i do przerwy remisowali 1:1, to w drugiej części obniżyli poziom, stracili dwa gole i przegrali 1:3.

Lech Poznań przegrał z Crveną zvezdą w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Zbigniew Boniek reaguje

Bardzo zawiedziony takim wynikiem jest Zbigniew Boniek. "Boże drogi, jaki zawód. Bojaźliwy początek, błędy i słaba gra obronna pozbawiła drużynę pewności siebie. Końcówka to prawie kapitulacja. Szkoda, bo to żaden wielki przeciwnik, po prostu solidna drużyna" - napisał w serwisie X.

Wyjazdowe zwycięstwo 3:1 stawia Serbów w roli wyraźnych faworytów do awansu. W Belgradzie Lechowi będzie bardzo trudno odrobić dwubramkową stratę i utrzymać się w grze w Lidze Mistrzów. Jeśli odpadnie, to trafi do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy i tam zmierzy się z KRG Genk.

Lech Poznań na krawędzi eliminacji z Ligi Mistrzów. Ale europejskie puchary już ma zapewnione

Pewnym pocieszeniem dla poznanian może być to, że jesienią na pewno zagrają w fazie ligowej europejskich pucharów. Bowiem nawet gdyby w ewentualnej rywalizacji z Belgami powinęła im się noga, to "spadną" do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. To jednak bardziej odległa perspektywa.

Rewanżowe spotkanie trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów pomiędzy Lechem Poznań a Crveną zvezdą odbędzie się we wtorek 12 sierpnia.