Tak wygląda ranking UEFA po tym, co Lech zrobił w Lidze Mistrzów

Lech Poznań nie sprawił niespodzianki w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W starciu z Crveną zvezdą Belgrad nie był faworytem, a mimo to postawił się bardziej renomowanej ekipie. Choć od 9. minuty przegrywał po fenomenalnym strzale Rade Krunicia, to jeszcze w pierwszej połowie zdołał odrobić straty. Przepięknym wolejem na 1:1 wyrównał Mikael Ishak. Niestety po przerwie bramki Krunicia i Bruno Duarte dały Serbom zwycięstwo 3:1. A jak ten wynik wpływa na sytuację w rankingu UEFA?

Kapitalna seria przerwana. Lech nie dał nam punktów. Oto miejsce Polski

Do tej pory Polska mocno pięła się w nim w górę. Nasze kluby radziły sobie fenomenalnie i zdobyły niemal komplet punktów. Poza remisem Legii Warszawa z Banikiem w Ostawie wygrały wszystkie mecze. Dzięki temu tylko w tym sezonie zarobiły w sumie aż 2,375 punktu. Niestety Lech tym razem nie powiększył tego dorobku. Oznacza to, że w sumie Polska nadal ma ich 33,375 i tym samym utrzymała 13. lokatę. Na ten moment do 12. Norwegii traci 0,712 punktu. Tuż za naszymi plecami jest z kolei Dania, która ma ich na koncie 31,606.

Nasi bezpośredni rywale w środę nie mieli okazji odpowiedzieć. Duńska FC Kopenhaga w eliminacjach do Ligi Mistrzów grała we wtorek i zremisowała 0:0 z Malmoe FF. Dzięki temu Dania odrobiła do nas 0,125 punktu. Z kolei norweskich klubów na tym etapie zmagań w ogóle nie oglądamy. SK Brann odpadło bowiem w II rundzie eliminacji, a FK Bodo/Glimt przystąpi do rywalizacji dopiero w IV. Strata do Norwegii nie uległa zatem zmianom.

Tak wygląda ranking UEFA po porażce Lecha. Polska wciąż może awansować

Szansa na poprawienie naszej pozycji nadarzy się w czwartek. Wówczas do gry przystąpią trzy polskie zespoły. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z AEK-iem Larnaka w eliminacjach Ligi Europy. Z kolei Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok powalczą w Lidze Konferencji. Ich rywalami będą odpowiednio Maccabi Hajfa oraz Silkeborg. Polskie kluby mogą wtedy wywalczyć 0,750 punktu i mają matematyczne szanse na wyprzedzenie Norwegii.

Ranking krajowy UEFA po meczu Lech Poznań - Crvena zvezda Belgrad: