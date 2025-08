Nie czekali do końca meczu. Wydali werdykt po pierwszej połowie Lecha

Lech Poznań awansował do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, gdzie wpadł na Crveną zvezdę, mistrza Serbii. Mistrzowie Polski nie uchodzili za faworytów, ale w pierwszym spotkaniu na własnym boisku muszą postarać się o jak najlepszy wynik.

Lech Poznań słabo zaczął mecz z Crveną zvezdą. Wskazali winnego

Zadanie bardzo skomplikowało się już w dziewiątej minucie, gdy składną akcję przyjezdnych wykończył Rade Krunić. Po tej sytuacji w mediach społecznościowych pojawiły się zastrzeżenia do bramkarza Lecha Bartosza Mrozka.

"Być może trochę zasłonięty, ale niestety strzał w zasięgu bramkarza. Choć oczywiście nie tylko Mrozek w tej sytuacji winny" - ocenił Marcin Borzęcki z Eleven Sports. "Kurde, miał na łapie. Lekko przysłonięty, ale do obrony" - dodał Mateusz Rokuszewski z Meczyki.pl.

Lech Poznań przebudził się w meczu z Crveną zvezdą i zapracował na pochwały

Z czasem poznanianie zaczęli grać coraz lepiej. I znalazło to odzwierciedlenie w wyniku - w 34. minucie Joao Moutinho dośrodkował w pole karne, a Mikael Ishak w bardzo trudnej sytuacji świetnie złożył się do strzału i doprowadził do wyrównania. Wynik 1:1 utrzymał się do przerwy mimo kilku groźnych akcji z obu stron.

"Co gra Lech! Wyśmienita reakcja na straconą bramkę i pełna kontrola nad meczem. 'Kolejorz' bez problemu może wyciągnąć zwycięstwo w tym meczu" - zachwycał się Maciej Łanczkowski z tygodnika "Piłka Nożna".

"Co to jest za intensywność! Oglądam i sam jestem zmęczony od patrzenia, jak trzeba zapieprzać na boisku. Lech naprawdę mocne tempo i zaskakująco narzucił to tempo Zvezdzie. Gol ukoronowaniem dobrej gry, ale czy starczy im sił? Ale jak chcesz grać w Lidze Mistrzów, to musisz biegać" - podsumował Damian Czyżak z kanału Futbolownia.

"Ale zaimponował Lech, gdy już otrząsnął się po trudnym początku. Akcje w ofensywie, które ogląda się z szerokim uśmiechem. Szybko, na jeden kontakt, z finezją w nieoczywistych podaniach, odważnie, efektownie. Duża przyjemność z patrzenia na Lecha" - napisał Adam Delimat z Łączy nas Piłka.

"Fenomenalna połowa Mikaela Ishaka. Mnóstwo pracy bez piłki, perfekcyjnie na zgranie. W końcu doczekał się szansy i gol. Klasa. Brawo Lech, świetnie się na to patrzy! Wracają wspomnienia z wielkich spotkań" - ocenił Dominik Pasternak z TVP Sport.

