Poprzednia edycja Ligi Mistrzów przyniosła ogrom zmian. Zwiększono liczbę drużyn z 32 do 36. Dodatkowo fazę grupową zastąpiła faza ligowa. W niej każda z ekip musiała rozegrać osiem meczów, a wyniki sumowano w zbiorowej tabeli. Te osiem zespołów, które uzbierało najwięcej punktów w fazie ligowej, awansowało bezpośrednio do 1/8 finału, a te z miejsc od 9 do 24 rywalizowały w play-offach. Pozostałe żegnały się z europejskimi pucharami. To miało uatrakcyjnić widowisko, wyrównać nieco rozgrywki i przyciągnąć większą rzeszę fanów. Czy tak się stało? Czy ten format podobał się widzom?

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Joan Laporta chwali nowy format Ligi Mistrzów. Co za słowa w kierunku szefa UEFA

Głos w sprawie zabrał Joan Laporta. Prezes FC Barcelony udzielił ostatnio wywiadu dla CNN, w którym poruszył temat "nowej" Ligi Mistrzów. Czy jego zdaniem te modyfikacje przyniosły dobre skutki? Zdecydowanie! - Pragnę pogratulować Aleksandrowi Ceferinowi, prezydentowi UEFA, że zorganizował nowy format. Podniósł poziom rozgrywek. Ceferin to kompetentny człowiek, który rozumie piłkę nożną - tak Laporta komplementował szefa europejskiej organizacji.

A to nie koniec. - Wierzę, że mu też przypadł do gustu ten turniej i na pewno chciałby obejrzeć starcie Paris Saint-Germain z Barceloną, czy to przed telewizorem, czy też na stadionie. Ufam, że w kolejnym sezonie taka okazja się nadarzy - dodawał Laporta. Dlaczego akurat wspomniał o spotkaniu Katalończyków z Francuzami? Ano dlatego, że zdaniem Laporty, jak i wielu innych osób, to dwa najlepsze kluby, przynajmniej takimi były w poprzednim sezonie. Mocno ubolewał, że do ich bezpośredniego pojedynku w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów nie doszło, choć było naprawdę blisko.

Mogły spotkać się w finale. Tyle tylko, że na etapie półfinału Barcelonę wyeliminował Inter Mediolan. W dwumeczu Włosi wygrali 7:6. Z kolei PSG bez większych kłopotów dotarło do decydującego o tytule starcia, a tam rozgromiło Inter - aż 5:0. - To mecz [między Barceloną, a PSG, przyp. red.], na który czeka cały świat. Mam nadzieję, że uda się stanąć po przeciwnych stronach boiska w nadchodzącej kampanii, by dowiedzieć się, który zespół jest lepszy. A jeśli chodzi o pozostałe kluby, kto wie, być może w tym sezonie wyłoni się kolejny, który będzie grał dobrą piłkę nożną - zaznaczał Laporta.

Zobacz też: Rewolucja w plebiscycie Złotej Piłki! Już ogłaszają: Pajor wygra.

Lech Poznań walczy o Ligę Mistrzów. Mecz już dziś!

W tym sezonie zasady Ligi Mistrzów będą identyczne, jak w poprzednim. Faza ligowa wystartuje 16 września. Obecnie trwają eliminacje, a w nich walczy mistrz Polski. Lech Poznań awansował już do III rundy, w której zagra z Crveną Zvezdą. Pierwszy mecz odbędzie się w środę 6 sierpnia o godzinie 20:30 na stadionie przy Bułgarskiej. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Rewanż zaplanowano na wtorek 12 sierpnia. Jeśli Lech wygra dwumecz, to awansuje do IV rundy, a tam zagra z Dynamem Kijów lub Pafos. Jeśli przegra, to zmierzy się z KRC Genk w IV rundzie eliminacji, ale do Ligi Europy. Jedno jest pewne - zagra w europejskich pucharach na jesień, przynajmniej w Lidze Konferencji Europy.