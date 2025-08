Lech Poznań - Crvena na żywo. Gdzie oglądać? O której mecz?

Lech Poznań udanie rozpoczął zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie zmierzył się z islandzkim Breidablikiem. I nie dał rywalom większych szans. W pierwszym meczu wygrał aż 7:1, a w rewanżu przypieczętował awans zwycięstwem 1:0. Dzięki temu zagra w trzeciej rundzie.

Kiedy mecz Lecha z Crveną Zvezdą? Gdzie oglądać? [WYNIKI NA ŻYWO]

Tym razem mistrza Polski czekać będzie bardzo trudne zadanie, ponieważ zmierzy się z Crveną Zvezdą Belgrad, która wcześniej wyeliminowała Lincoln Red Imps. Serbowie regularnie grają w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a także nieprzerwanie od 2018 roku wygrywają mistrzostwo kraju. Będą zatem faworytem tego dwumeczu.

Crvena ma jednak niemałe problemy przed rywalizacją z Lechem. Na urazy narzekają Nemanja Radonjić, Rade Krunić i Marko Arnautović, czyli bardzo ważni zawodnicy tej drużyny. "Zvezda będzie miała ważny test w Polsce, a Vladan Milojević ma problemy ze skompletowaniem drużyny" - informują serbskie media.

Mimo że Crvena Zvezda będzie faworytem, to szkoleniowiec Milojević nie lekceważy Lecha. - Nie uważam, że w defensywie Lech jest słabszy. To jest zespół bardzo kompatybilny, grający twardo. We wszystkich formacjach ma dużo jakości. To jest trzecia runda kwalifikacji Ligi Mistrzów i tu nie ma słabych drużyn - stwierdził.

Wygrany tego dwumeczu w kolejnej rundzie zagra z Dynamem Kijów lub Pafos. Przegrany natomiast "spadnie" do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie zmierzy się z KRC Genk.

Lech Poznań - Crvena Zvezda. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream]

Pierwszy mecz Lecha Poznań z Crveną Zvezdą odbędzie się już w środę o godzinie 20:30 w Poznaniu. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Transmisja będzie również dostępna na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.