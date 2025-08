Trener Crvenej zvezdy nagle wypalił. Wskazał lidera Lecha Poznań

Lech Poznań rozpoczął eliminacje Ligi Mistrzów od pokonania islandzkiego Breidabliku (7:1 i 1:0). W trzeciej rundzie rywalem mistrzów Polski będzie serbska Crvena zvezda, która na pewno podejdzie do nich z szacunkiem.

Lech Poznań gra o Ligę Mistrzów. Trener Crvenej zvezdy mówi wprost. "Dużo jakości"

Tak przynajmniej można wnioskować na podstawie słów Vladana Milojevicia, szkoleniowca belgradzkiej drużyny, z przedmeczowej konferencji prasowej. - To jest mistrz Polski, a więc to już świadczy o sile tego zespołu - oznajmił, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

- Polska liga jest coraz mocniejsza, gra tu coraz więcej piłkarzy z zagranicy - dodał. Po czym znów zaczął komplementować poznanian. - Nie uważam, że w defensywie Lech jest słabszy. To jest zespół bardzo kompatybilny, grający twardo. We wszystkich formacjach ma dużo jakości. To jest trzecia runda kwalifikacji Ligi Mistrzów i tu nie ma słabych drużyn - stwierdził. Przy tym potrafił ugryźć się w język.

- Nie chcę mówić o atutach rywala. Analizowaliśmy zespół, ale tę wiedzę chcemy zachować dla siebie. Natomiast trener Lecha ma nieco inną filozofię gry niż my - dodał. A czego spodziewa się w pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w Poznaniu?

- Czeka nas bardzo trudny fizycznie mecz i dużo biegania. Jesteśmy na to przygotowani. Na pewno Lech (będzie miał - red.) przewagę w postaci własnego stadionu i kibiców, ale wiemy, że też sporo naszych fanów będzie obecnych na stadionie (około tysiąca, fanów gospodarzy ok. 40 tys. - red.) - powiedział.

Trener Crvenej zvezdy wyjątkowo docenił jednego piłkarza Lecha Poznań

55-latek nie chciał wymieniać najgroźniejszych zawodników Lecha, ale jako lidera wskazał Mikaela Ishaka. Ponadto wspomniał, że zna Leo Bengtssona, który występował w Arisie Limassol, gdy Milojević trenował Apollon Limassol.

Szkoleniowiec Crvenej zvezdy nie narzekał na sytuację kadrową. Kontuzjowany jest tylko Nemanja Radonjić i musiał zostać w Belgradzie. Do dyspozycji są wszyscy pozostali gracze, w tym sprowadzony latem Marko Arnautović, który kilkanaście tygodni temu siedział na ławce rezerwowych Interu Mediolan w finale Ligi Mistrzów (0:5 z PSG).

Początek meczu Lech Poznań - Crvena zvezda w eliminacjach Ligi Mistrzów w środę 6 sierpnia o godz. 20:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.