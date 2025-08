Fatalne wieści dla rywali Lecha! Serbowie alarmują. "Trener ma ból głowy"

Lech Poznań będzie rywalizował z Crveną Zvezdą w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Stawką jest miejsce w play-offach, co będzie oznaczało, że do fazy ligowej będzie potrzebne wygranie jeszcze jednego dwumeczu. Zvezda podejdzie do meczu z Lechem z pewnymi problemami kadrowymi. "Zvezda będzie miała ważny test w Polsce, a trener ma problemy" - czytamy.