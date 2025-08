Wszystko jasne! Oto potencjalny rywal Lecha w IV rundzie el. do Ligi Mistrzów!

Lech Poznań spełnił już plan minimum, bo zapewnił sobie udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji dzięki wygranej 8:1 w dwumeczu nad islandzkim Breidablikiem. 6 i 12 sierpnia Lech zagra mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą. Pierwszy mecz odbędzie się w środę o godz. 20:30 w Poznaniu. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem rywalizacji z Serbami Lech dowiedział się o swoim dalszym losie w europejskich pucharach.

REKLAMA

Zobacz wideo Salamon marzy o lidze Mistrzów! Lech Poznań musi się wzmocnić

Oto potencjalny rywal Lecha w IV rundzie Ligi Mistrzów. To będą dwa kroki od raju

W przypadku wyeliminowania Crvenej Zvezdy Lech byłby o dwumecz od zagrania w fazie ligowej Ligi Mistrzów. O godz. 12:00 odbyło się losowanie, które wyłoniło pary fazy play-off. Lech podchodził do losowania jako zespół rozstawiony, co wykluczyło wylosowanie takich drużyn, jak Bodo/Glimt, FC Kopenhaga, Celtic Glasgow czy Ferencvaros.

Lech mógł trafić w losowaniu na FC Basel (Szwajcaria), Sturm Graz (Austria) lub na lepszych z par Kajrat Ałmaty (Kazachstan) / Slovan Bratysława (Słowacja), KF Shkëndija (Macedonia Północna) / Karabach FK (Azerbejdżan) lub Dynamo Kijów (Ukraina) / Pafos FC (Cypr). Ostatecznie losowanie połączyło Lecha z lepszym z pary Dynamo Kijów - Pafos.

Jeżeli dojdzie do starcia Lech - Dynamo, to mistrz Polski nie będzie musiał opuszczać kraju, by zagrać mecz wyjazdowy, bo Dynamo gra domowe mecze w Lublinie. Dynamo zagra z drużyną z Polski po raz pierwszy od sezonu 72/73, kiedy to trafiło na Górnika Zabrze w drugiej rundzie Pucharu Europy i awansowało po wygranym 3:2 dwumeczu. W poprzednim sezonie Dynamo grało w fazie ligowej Ligi Europy.

Historia Pafos w europejskich pucharach jest dosyć świeża, bo to debiutant z poprzedniego sezonu. Wtedy Pafos dotarło do 1/8 finału Ligi Konferencji, gdzie przegrało 1:3 z Djurgarden. W latach 2022-2023 piłkarzem tego klubu był Filip Majchrowicz (obecnie Radomiak Radom), a teraz do Pafos dołączył 38-letni David Luiz, który wygrywał z Chelsea m.in. puchar Ligi Mistrzów czy dwa puchary za Ligę Europy.

Mecze fazy play-off el. Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 19-20 i 26-27 sierpnia. W najbliższych godzinach prawdopodobnie dowiemy się, czy Lech potencjalnie będzie gospodarzem pierwszego spotkania, czy meczu rewanżowego.

Zobacz też: Rashford nie może grać dla Barcelony. Oto co powiedział

O godz. 13:00 odbędzie się losowanie par play-offów Ligi Europy. Lech może tam trafić w przypadku ostatecznej porażki w dwumeczu z Crveną Zvezdą. Tam wśród jego potencjalnych rywali jest KRC Genk (Belgia), Aberdeen FC (Szkocja), Samsunspor (Turcja) lub lepszy z pary RFS Ryga (Łotwa) / Kuopion Palloseura (Finlandia).