Grubo! Rywale Lecha wydają miliony euro tuż przed meczem w Lidze Mistrzów

Lech Poznań w minioną środę dopełnił formalności i zapewnił sobie awans do III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Po tym, jak rozbił u siebie islandzki Breidablik aż 7:1, na wyjeździe wygrał skromnie 1:0. Teraz czeka go jednak znacznie poważniejsze zadanie. Zmierzy się ekipą, która w ostatnich siedmiu latach czterokrotnie brała udział w fazie grupowej lub ligowej Ligi Mistrzów - Crveną zvezdą Belgrad. Jakby tego było mało, mistrzowie Serbii do rywalizacji powinni przystąpić solidnie wzmocnieni.

Wspierana pieniędzmi od rosyjskiego Gazpromu Crvena zvezda tego lata wręcz szaleje na rynku transferowym. Pozyskała już m.in. byłego napastnika Interu Mediolan - Marko Arnautovicia, bramkarza Bragi - Matheusa, stopera Werderu Brema - Milosa Veljkovicia czy lewego obrońcę Lokomotiwu Moskwa - Naira Tiknizjana. Na tym jednak nie koniec. Już za chwilę klub zasili kolejny napastnik.

Tak przynajmniej twierdzi dziennikarz Fabrizio Romano. - Shavy Babicka ma dziś opuścić Toulouse, aby dołączyć do Crvenej zvezdy Belgrad. Umowa sfinalizowana. Opłata 4 mln euro plus dodatki, 4-letni kontrakt, umowa sfinalizowana przez Christophera Mandiangu - ogłosił w piątek na platformie X.

Shavy Babicka, o którym mowa to 11-krotny reprezentant Gabonu. Poprzedni sezon spędził we francuskiej Tuluzie, gdzie strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty w 33 występach. Wcześniej przez 2,5 roku grał w cypryjskim Arisie Limassol. Polscy kibice mogą go pamiętać z dwumeczu z Rakowem Częstochowa w III rundzie kwalifikacji do Ligi Europy sprzed dwóch lat. Polski klub wygrał wówczas 2:1 i 1:0.

Pierwszy mecz Lecha Poznań z Crveną zvezdą odbędzie się 6 sierpnia o godz. 20:30 przy Bułgarskiej. Rewanż planowany jest na 12 sierpnia w Belgradzie na godz. 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z obydwu spotkań na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.