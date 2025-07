Wiadomo, kto pokaże mecz Lecha w el. Ligi Mistrzów. Kapitalne wieści

Lech Poznań wykonał pierwszy krok w drodze do marzeń, czyli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski pokonali w dwumeczu islandzki Breidablik aż 8:1 i awansowali do III rundy eliminacji do elitarnych rozgrywek. Wiadomo już, gdzie polski kibic będzie mógł obejrzeć pierwsze starcie, które 6 sierpnia odbędzie się na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

Lech zagra o Ligę Mistrzów. Gdzie obejrzymy mecz?

"W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów podopiecznych Nielsa Frederiksena czeka zdecydowanie dużo trudniejsze zadanie – konfrontacja z serbską Crveną Zvezdą. Pierwsze starcie zaplanowano na 6 sierpnia (godz. 20:30) w Poznaniu. Mecz będzie można obejrzeć na antenach Telewizji Polskiej: TVP Sport, TVP 2, TVPSPORT.PL, SMART TV oraz naszej aplikacji mobilnej!" - czytamy na stronie sport.tvp.pl.

Dla Lecha udział w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów jest niezwykle istotny. Pokonanie Breidablik zapewniło poznaniakom grę w co najmniej Lidze Konferencji na jesień. Nie ma co ukrywać - to Serbowie będą faworytami całego dwumeczu. Swój dwumecz także wygrali wysoko, pokonując gibraltarski Lincoln FC 6:1. Po drodze świetnie spisali się w lidze serbskiej. W pierwszych dwóch kolejkach strzelili rywalom aż 11 goli.

W zespole z Belgradu występują piłkarze o uznanej marce. Rade Krunić i Marko Arnautović z powodzeniem grali we Włoszech, zaś Nemanja Radonjić ma za sobą występy w Marsylii.

Dla Lecha dwumecz z Crveną zvezdą będzie okazją do przełamania pewnej klątwy. W XXI wieku poznaniacy trzykrotnie grali w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Za każdym razem nie udawało im się przebrnąć tej fazy rozgrywek. W 2010 roku zbyt silna była Sparta Praga, a w 2015 roku FC Basel.