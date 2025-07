Tak wygląda ranking UEFA po meczu Lecha. Kapitalne wieści!

W dwumeczu 8:1. Ten rezultat konfrontacji Lecha Poznań z islandzkim Breidablikiem brzmi dumnie. Po wygranej w Poznaniu 7:1 "Kolejorz" w Kopavogur też wbił rywalom gola, nie stracił żadnego i pewnie zameldował się w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Z tym łączy się kilka ważnych rzeczy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Zmniejszamy stratę do Norwegii, jest rozstawienie

Po pierwsze mistrz Polski znów wniósł do naszego krajowego rankingu UEFA maksimum, czyli 0,25 pkt. Sytuacji w zestawieniu mocno nam to nie zmienia, bo Polska jest w nim 13. i ma około 1,5 punktu przewagi nad kolejną Danią oraz około 1 punktu mniej niż 12. Norwegia. Do Norwegii znów minimalnie odrobiliśmy stratę, bo swój środowy mecz Brann z Salzburgiem zremisowało. Z Duńczykami dystans wobec eliminacji Ligi Mistrzów nie uległ zmianie, Broendby swój wtorkowy mecz wygrało.

Dobra informacja dotyczy jednak tego, że Lech, awansując do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie czeka na niego Crvena Zvezda Belgrad, jest pewny, że jeśli dostanie się do 4. rundy kwalifikacji tych rozgrywek, będzie w nich rozstawiony. Stanie się tak, gdyż w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia z ekipą Serbii mistrz Polski na czas dalszych eliminacji Champions League "przejmie" wysoki współczynnik Crveny. Wynosił on 44.000 pkt, ponad dwa razy tyle ile w rankingu klubowym ma Lech. Jeśli Lech 3. rundy Ligi Mistrzów nie przejdzie, to zagra w 4. rundzie el. Ligi Europy. Tutaj jego 19.000 pkt też starczy na rozstawienie.

Oczywiście Crvena Zvezda to rywal w pucharach doświadczony. To klub pełny wartościowych graczy czy nawet gwiazd futbolu. Takich jak choćby sprowadzony tego lata napastnik reprezentacji Austrii, były gracz Interu Mediolan, Marko Arnautović. To w końcu rywal, który będzie faworytem dwumeczu, ale nagroda za jego pokonanie jest spora. Przypomnijmy, że ostatnią polską drużyną, która była rozstawiona w 4. rundzie el. LM była Legia Warszawa i skończyło się to... awansem do Champions League. To był sezon 2016/17, gdy ówczesny mistrz Polski wylosował irlandzki Dundalk. Legia wygrała i zremisowała, dlatego po dwumeczu cieszyła się z historycznego sukcesu. Dla porównania Raków Częstochowa, który w 2023 dzielnie bił się o Ligę Mistrzów, nie miał rozstawienia w 4. rundzie eliminacji i nieznacznie przegrał dwumecz z FC Kopenhaga.

Jaga kroczek do przodu

Środowe wyniki meczów sprawiły też, że kroczek bliżej rozstawienia w 4. rundzie el. Ligi Konferencji jest Jagiellonia. Dla białostoczan najważniejsze jest, by jej potencjalni rywale, którzy spadną z bardziej prestiżowych rozgrywek, byli niżej notowani. Swoje mecze w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy powinni z tymi słabszymi wygrywać ci mocniejsi, a dokładnie wyżej notowani w rankingu, by nie zająć miejsca z rozstawieniem Jagi. Tak też stało się w konfrontacji Salzburga z Brann. Austriacy (współczynnik 48,000) wygrali dwumecz z Norwegami (7,937), natomiast trochę nieoczekiwanie Victoria Pilzno (39,250) męczyła się w dwumeczu z Servette (11,500). Ostatecznie wygrała dwumecz 3:2 i to najlepsze wieści dla kibiców z Białegostoku. Na rozstawienie Jagiellonii mają wpływ jednak jeszcze inne czynniki - choćby czwartkowy mecz Sheriffa Tyraspol z Utrechtem (pierwszy mecz 1:3). Tu Polacy powinni liczyć na ekipę z Mołdawii. Najpierw jednak oczywiście Jaga musi postawić kropkę nad "i" w rewanżu z Nowi Pazar, a potem wygrać dwumecz z lepszym z pary Silkeborg (Dania) – KA Akureyri (Islandia). Dlatego do tematu jej rozstawienia warto wrócić za jakiś czas.

Pewna rozstawienia do końca eliminacji europejskich pucharów (LE lub LK) po wyeliminowaniu Banika Ostrawa będzie Legia Warszawa. Podobnie jak Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Jeśli najpierw poradzi sobie z Żiliną (pierwszy mecz 3:0) a potem przejdzie Maccabi Hajfa, to w 4. rundzie dostanie w teorii rywala nie z najwyższej półki.

Ranking krajowy UEFA

pkt. pkt. w tym sezonie

11. Grecja 34,512 +0,3

12. Norwegia 33,687 + 0,5

13. Polska 32,625 + 1,625

14. Dania 30,731 + 0,875

15. Austria 30,450 + 0,7

16. Szwajcaria 28,800 +0,3