Oto największa sensacja w Lidze Mistrzów! "Haniebna porażka"

Przewidywania bukmacherów przed tym spotkaniem były miażdżące dla gości. Chociaż już raz pokonali FCSB, to wszyscy spodziewali się, że Rumuni w Bukareszcie ich rozniosą. Zresztą FCSB w ubiegłym roku zajęła 11. miejsce w fazie zasadniczej Ligi Europy, a ostatecznie zakończyła rozgrywki na 1/8 finałów. Dla porównania Tetowo odpadło w pierwszej rundzie Ligi Konferencji z Noah Erywań...

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Sensacja wywołała wściekłość Rumunów. Właściciel odchodzi od zmysłów

Rumunów nie mogło przestraszyć nawet to, że po porażce w Europie Shkendija ostatecznie sięgnęła po mistrzostwo i jak się okazuje, chciała udowodnić coś w międzynarodowych rozgrywkach. Po pokonaniu walijskiego New Saints w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trafili na FCSB. Sensacją było już to, że wygrali z nimi 1:0 w Skopje (Tetowo nie dysponuje odpowiednim stadionem do takich rozgrywek) i to po wyrównanym meczu.

Ponowne zwycięstwo i awans klubu z Macedonii Północnej, to rezultat będący największą niespodzianką tegorocznych eliminacji. Zapewnili je Liridon Latifi i Vane Krstevski, którzy odpowiedzieli na bramkę zdobytą przez gracza gospodarzy, Juriego Cisottiego.

- Gratuluję im, bo modlili się więcej niż ja. Nie będę mówił o piłce nożnej przez trzy, cztery, pięć miesięcy, nie będę już o niej mówił! - grzmiał ekscentryczny właściciel FCSB, Gigi Becali. - To, co się stało, jest żenujące. Jeśli Boga przy mnie nie ma... Co mam zrobić? Co mogę powiedzieć? Skoro drużyna się ze mnie naśmiewała, czy nadal mam prawo głosu?

Rumuńskie media pytają z kolei: "Co dalej z FCSB w europejskich pucharach po haniebnej porażce w Lidze Mistrzów?". Odpowiedź na to pytanie brzmi: czeka ich spotkanie w ramach eliminacji Ligi Europy z kosowską Dritą. Jak wyliczyli rumuńscy dziennikarze, jeden gracz FCSB - Darius Olaru - jest warty więcej, niż cała drużyna z Kosowa. Faworyci boleśnie przekonali się jednak, że pieniądze nie grają. Dziennikarze postawę zespołu ze swojego kraju określili też słowami "Mistrz nie do poznania: zero pomysłów, zero perspektyw w drugiej rundzie wstępnej Ligi Mistrzów".

Z kolei Macedończycy już zagwarantowali sobie udział w fazie ligowej europejskich pucharów, gdyż nawet kolejne porażki w eliminacjach dadzą im prawo gry w Lidze Konferencji. Ale ich rajd w Lidze Mistrzów może trwać. Następnym rywalem Shkendiji będzie azerski Karabach.