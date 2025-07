8:1. Tak Lech zabawił się w Lidze Mistrzów

Przed tygodniem Lech Poznań rozbił przed własną publicznością Breidablik aż 7:1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" tak naprawdę rozstrzygnął wtedy kwestię awansu do kolejnej fazy kwalifikacji, ale rewanż trzeba było rozegrać. A ten rozpoczął się w środowy wieczór o godz. 20:30 czasu polskiego na zimnej i wietrznej Islandii.

Skromna wygrana Lecha Poznań w rewanżowym meczu w eliminacjach Ligi Mistrzów

W wyjściowym składzie Lecha Poznań doszło aż do siedmiu zmian względem pierwszego spotkania. Zmieniony został m.in. cały środek pola i obrona. To wpłynęło na grę mistrzów Polski, którzy momentami potrafili zdominować gospodarzy, ale też nie raz byli zaskakiwani przez ofensywne wypady Breidabliku. Islandczycy obili słupek bramki Bartosza Mrozka, przeprowadzili kilka ładnych akcji, ale nie potrafili zdobyć bramki.

A Lech? Lech miał problemy ze skonstruowaniem składnej akcji w ataku, ale ciągle starał się grać wysokim pressingiem. Przyniosło to efekt w 29. minucie spotkania, gdy przejął piłkę w polu karnym rywali. Wtedy Filip Szymczak podał do Mikaela Ishaka, a ten wbił piłkę do pustej bramki, zdobywając swoją 96. bramkę w barwach "Kolejorza". Do przerwy było więc 1:0 dla Lecha.

W drugiej połowie stroną przeważającą byli gospodarze, którzy uderzali, przeprowadzali kilka ofensywnych akcji, ale niezmiennie brakowało jednego - wykończenia bądź lepszego dogrania. Lech miał duże problemy z przeprowadzeniem składnej akcji, a najlepszą był centrostrzał Luisa Palmy, który wylądował na słupku bramki Breidabliku. Więcej bramek w tym meczu nie było. Lech nie zachwycił, ale w niemal całkowicie odmienionym składzie dowiózł wygraną 1:0.

A awans do fazy ligowej Ligi Konferencji jest już pewny! Teraz czekamy na kolejne mecze w europejskich pucharach.

Breidablik - Lech Poznań 0:1 (w dwumeczu 1:8)

Bramka: 29' Ishak

W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów na Lecha Poznań czeka już Crvena zvezda. Serbski zespół w dwumeczu w drugiej rundzie pokonał 6:1 w dwumeczu Lincoln Red Imps z Gibraltaru.