Dzieje się! Idą do sądu po decyzji Marciniaka. "Koniec milczenia"

Szymon Marciniak wraz z VAR-em zauważyli podwójne dotknięcie piłki przy rzucie karnym uderzanym przez Juliana Alvareza w 1/8 finału Ligi Mistrzów, kiedy to doszło do derbów Madrytu pomiędzy Realem i Atletico. Kibice Atleti do teraz nie mogą się pogodzić z taką decyzją i wysłali specjalny list do UEFA. Niewykluczone, że cała sprawa znajdzie swój finał w sądzie.