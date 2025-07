Tylko nie to! Dramat Lecha w meczu el. do LM. To była 38. minuta

Lech Poznań, jako mistrz Polski rywalizuje w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Jego pierwszym rywalem jest islandzki Breidablik. To poznaniacy są faworytem dwumeczu, co pokazali już w pierwszej połowie spotkania. Relacje na żywo z tego meczu można śledzić na Sport.pl. Pomimo wysokiego prowadzenia Lecha, kibice mogli się niepokoić.

W 38. minucie meczu Afonso Sousa kopnął piłkę na aut i usiadł na murawie. To wywołało natychmiastowe poruszenie na ławce Lecha. Na rozgrzewkę ruszyli Timothy Ouma i Gisli Thordarson. Portugalczyk zszedł z murawy, po czym na nią wrócił.

Szybko jednak okazało się, że zrobił to tylko dlatego, by dać Islandczykowi się lepiej dogrzać. Przez cztery minuty był jedynie statystą na boisku, a w 42. minucie musiał je opuścić.

To fatalne wieści dla Nielsa Frederiksena. Sousa dołączył do grona piłkarzy kontuzjowanych w Lechu. W tym gronie są Patrik Walemark, Daniel Hakans, Radosław Murawski, a do pełnego zdrowia dopiero co wracać będzie Ali Gholizadeh.

Sousa w poprzednim sezonie Lecha był centralną postacią. W dużej mierze to dzięki świetnej postawy Portugalczyka, podopieczni Frederiksena zdobyli mistrzostwo. Jego kontuzja - jeszcze nie wiadomo jak poważna - to kolejny kłopot dla duńskiego trenera.