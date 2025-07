Pilne wieści ws. meczów polskich klubów w pucharach! Chodzi o transmisje

Od wtorku polskie kluby na dobre wchodzą do rywalizacji w eliminacjach do europejskich pucharów. Jako pierwsza do gry weszła Legia Warszawa, która wyeliminowała kazachskie FK Aktobe, wygrywając 2:0 w dwumeczu. Teraz swoje europejskie wojaże zaczyna Lech Poznań (II runda LM z Breidablikiem), Raków Częstochowa (II runda LK z Żyliną) i Jagiellonia Białystok (II runda LK z Novi Pazar). Gdzie będzie można obejrzeć te spotkania?

TVP pokaże rewanżowe mecze Legii, Lecha i Rakowa w Europie. Klamka zapadła

TVP Sport poinformowało, że na swoich antenach pokaże rewanżowe mecze Legii, Rakowa i Lecha w drugiej rundzie eliminacji. Jako pierwszy zagra Lech, którego czeka wylot do Islandii i rewanżowy mecz z Breidablikiem, zaplanowany na 30 lipca o godz. 20:30. Dzień później do gry wejdzie Legia i Raków. Legia zagra u siebie z Banikiem Ostrawa (godz. 21:00), a Raków zmierzy się z Żyliną na wyjeździe (godz. 20:30).

Warto dodać, że Telewizja Polska ma też prawa do pokazania pierwszych meczów tej rundy z udziałem Lecha i Rakowa. Lech zagra we wtorek u siebie z Breidablikiem (godz. 21:00), a Raków podejmie w czwartek na swoim stadionie Żylinę (godz. 21:00).

W tej sytuacji należy uzupełnić, że transmisje z meczów Jagiellonii Białystok, a także wyjazdowy mecz Legii z Banikiem pokaże Polsat Sport.

Oto jak będą wyglądały dalsze losy polskich drużyn w Europie

Po poniedziałkowych losowaniach wiemy, na jakich rywali mogą trafić polskie zespoły w kolejnych rundach eliminacji. Jeżeli Lech Poznań wyeliminuje Breidablik, to trafi na lepszego z pary Crvena Zvezda / Lincoln Red Imps. W przypadku potknięcia z zespołem z Islandii, na Lecha czeka gorsza z drużyn z pary Slovan Bratysława / Zrinjski Mostar.

Legia już wie, że jeśli wyeliminuje Banik Ostrawa, to trafi na NK Celje lub AEK Larnakę. Ewentualna porażka z Czechami oznacza rywalizację z Austrią Wiedeń lub FC Spaeri. W przypadku pokonania Żyliny Raków wie, że zagra z Torpedo Żodzino lub Maccabi Hajfa, natomiast Jagiellonia zagra z lepszą z drużyn z grona KA Akureyri / Silkeborg IF, jeżeli wyeliminuje Novi Pazar.

