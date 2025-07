Reprezentant Polski na wylocie z klubu. Klamka zapadła

W drugiej części poprzedniego sezonu Kamil Piątkowski był wypożyczony do tureckiej Kasimpasy, w której zagrał trzynaście meczów. Wcześniej Piątkowski był członkiem wyjściowego składu Red Bulla Salzburg, choć w meczu z Atletico Madryt (1:4) w Lidze Mistrzów nie zagrał, bo nie czuł się najlepiej psychicznie i szykował się do zmiany klubu. Kasimpasa nie miała opcji wykupu Piątkowskiego, więc reprezentant Polski wrócił do Austrii na nowy sezon. Wygląda na to, że dłużej tam miejsca nie zagrzeje.

Salzburg skreślił Piątkowskiego. Nie uwzględnił go w kadrze na Ligę Mistrzów

Wszystko wskazuje na to, że Piątkowski wkrótce odejdzie z Red Bull Salzburg. Na to może wskazywać fakt, że Polak nie został zgłoszony przez klub do eliminacji Ligi Mistrzów. Trener Thomas Letsch wybrał czterech środkowych obrońców na dwumecz z norweskim SK Brann. To Kouakou Gadou, Jannik Schuster, Jacob Rasmussen oraz John Mellberg. Piątkowski ma ważną umowę z Salzburgiem do końca czerwca przyszłego roku, więc teraz Austriacy mają ostatnią okazję, by na nim więcej zarobić.

Już wcześniej dziennik "Salzburger Nachrichten" informował, że Piątkowski jest w gronie piłkarzy, którzy mają odejść z Salzburga w trakcie tego okna transferowego. To samo źródło zaznaczało, że agent Polaka jest w kontakcie z klubami z Włoch i Anglii. Warto przypomnieć, że przed wypożyczeniem do Kasimpasy kandydatura Piątkowskiego pojawiała się w kontekście transferu do Lecce.

Piątkowski dołączał do Red Bulla Salzburg latem 2021 r., kiedy to odchodził za sześć mln euro z Rakowa Częstochowa. W tym czasie zagrał w blisko 60 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Piątkowski był też wypożyczany do Gentu (2023), Granady (2024) i Kasimpasy (2025).

Salzburg rozpocznie walkę o trzecią rundę el. Ligi Mistrzów od dwumeczu z Brann, który rozpocznie się w środę o godz. 19:00. Rewanż odbędzie się tydzień później, ale już o godz. 20:45. W przypadku awansu do kolejnej rundy rywalem Salzburga będzie Club Brugge, którego zawodnikiem jest Michał Skóraś.