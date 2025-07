Porażka 1:2 z Legią Warszawa w Superpucharze Polski i kompromitująca przegrana z Cracovią na start ligi aż 1:4. To dotychczasowy bilans Lecha Poznań, który we wtorkowy wieczór zmierzy się w Poznaniu z Breidablik w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Zespół Nielsa Frederiksena jeszcze zanim wejdzie na murawę, by zmierzyć się z Islandczykami, dowie się, z kim może zagrać w dalszej fazie pucharów.

Oto przyszłość Lecha. Wyjaśni się wkrótce

Poniedziałek 21 lipca to dzień losowań w europejskich pucharach. Wiadomo już, że na Lecha Poznań czekają różne scenariusze. Zależą od tego, czy pokonają Breidablik, czy też odpadną z eliminacji Ligi Mistrzów i zagrają o Ligę Europy. Jak więc wygląda ich sytuacja? Przy założeniu, że poznaniacy pokonają Islandczyków w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, mogą zmierzyć się ze zwycięzcą pary FC Kopenhaga/FC Drita, zwycięzcą dwumeczu Lincoln Red Imps FC/Crvena zvezda lub ze zwycięzcą pary Slovan Bratysława/Zrinjski Mostar.

Jeśli w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów lepszy okaże się zespół z Islandii, wówczas poznaniacy mogą trafić w Lidze Europy na: przegranego z pary Pafos/Maccabi Tel-Aviv, przegranego z pary Slovan Bratysława/Zrinjski Mostar lub przegranego z dwumeczu FC Kopenhaga/FC Drita.

Z kim dokładnie zmierzy się Lech? Losowanie eliminacji Ligi Mistrzów już w poniedziałek 21 lipca o 12:00. Przypomnijmy, że polski klub czeka na awans do fazy grupowej (a od poprzedniego roku ligowej) Ligi Mistrzów od 2016 roku, gdy Legia Warszawa pokonała Dundalk i jako pierwsza polska drużyna w XXI wieku zakwalifikowała się do elitarnych rozgrywek. Czy Lech podąży jej śladem?

Potencjalni rywale Lecha Poznań w III rundzie el. Ligi Mistrzów (w przypadku pokonania Breidablik):



zwycięzca z pary: FC Kopenhaga (Dania) - FC Drita (Kosowo)



zwycięzca z pary: Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - FK Crvena zvezda (Serbia)





zwycięzca z pary: Slovan Bratysława (Słowacja) - HSK Zrinjski Mostar (Bosnia i Hercegowina)





Potencjalni rywale Lecha Poznań w III rundzie el. Ligi Europy (w przypadku porażki z Breidablik):