Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w Lidze Mistrzów. To byłby prawdziwy hit!

W związku z tym, że Lech Poznań został mistrzem Polski, to rozpoczyna rywalizację w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Jest już jasne, że pierwszym rywalem dla zespołu Nielsa Frederiksena będzie islandzki Breidablik. Lech ma jednak spore problemy kadrowe, bo Patrik Walemark i Daniel Hakans nie zagrają w rundzie jesiennej. Za sześć tygodni do gry wróci Bartłomiej Barański, natomiast Ali Gholizadeh będzie gotowy do gry za dwa tygodnie. Jakie są dalsze losy Lecha w Europie?

Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w trzeciej rundzie LM. Mistrz Polski bez rozstawienia

Pewne już jest, że lepszy z pary Lech / Breidablik nie będzie rozstawiony w losowaniu meczów trzeciej rundy el. LM. Wiadomo już, że w przypadku wyeliminowania rywala z Islandii Lech trafi na lepszych z par:

FC Kopenhaga (Dania) / FC Drita (Kosowo),

Lincoln (Gibraltar) / Crvena Zvezda (Serbia),

Noah FC (Armenia) / Ferencvaros (Węgry),

Pafos FC (Cypr) / Maccabi Tel Awiw (Izrael),

Slovan Bratysława (Słowacja) / Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina),

Shelbourne (Irlandia) / Karabach Agdam (Azerbejdżan).

Sugerując się współczynnikiem UEFA, zdecydowanie najtrudniejsze zadanie czekałoby Lecha z Kopenhagą, czyli mistrzem Danii. Kopenhaga grała po raz ostatni z polskim zespołem w sezonie 23/24, gdy trafiła na Raków Częstochowa w play-offach el. Ligi Mistrzów. Wtedy mistrz Danii wygrał 2:1 w dwumeczu. Współczynnik tez sugeruje, że "najłatwiejszym" rywalem dla Lecha byłby Karabach Agdam.

Losowanie par trzeciej rundy el. LM odbędzie się w poniedziałek o godz. 12:00. Dzień później Lech zagra pierwszy mecz na swoim stadionie z Breidablikiem. To spotkanie rozpocznie się o godz. 20:30. Rewanżowy mecz między Lechem a Breidablikiem odbędzie się 30 lipca o godz. 20:30. Mecze trzeciej rundy LM zaplanowane są na 5-6 i 12 sierpnia. Warto jednak zaznaczyć, że przed samym losowaniem zespoły mogą zostać podzielone na mniejsze grupy, co zmniejszy liczbę potencjalnych rywali dla Lecha.

