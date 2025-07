5:0 i pozamiatane. Oto rywal Lecha Poznań w II rundzie el. Ligi Mistrzów!

Kibice Lecha Poznań, którzy oglądali zmagania tego zespołu w Superpucharze Polski z Legią Warszawa, mogli dość mocno się zmartwić. Rywalizacja w Ekstraklasie zaraz za rogiem, a mistrzowie kraju nie pokazali niczego ciekawego i zasłużenie przegrali 1:2. Niepokojące w kontekście startującej zaraz Ekstraklasy, ale jeszcze bardziej w obliczu nadchodzących eliminacji do Ligi Mistrzów. Jednak zanim fani Lecha mogli w pełni zacząć się zastanawiać na II rundą eliminacyjną, musieli poznać rywala. Ten krył się w islandzko-albańskiej rywalizacji Breidabliku z Egnatią Rrogozhine.

Wyjazdy na Islandię to nic miłego. Lech też o tym wie

Pierwszy mecz w Albanii wygrała Egnatia, ale tylko 1:0. Tak mały zapas mógł okazać się za mały w obliczu wyjazdu na Islandię. Tego typu delegacje mogą być bardzo nieprzyjazne. Zresztą wie o tym sam Lech, który w 2014 roku odpadł z III rundy eliminacji Ligi Europy z islandzkim Stjarnanem. Poznaniacy zremisowali wówczas 0:0 u siebie i przegrali na wyjeździe 0:1. Albańczykom mogło to zatem nie wystarczyć i na ich nieszczęście Breidablik postanowił brutalnie zrobić z nich przykład.

Breidablik rzucił się na rywali jak wściekły. Brutalne kontry

Islandczycy zgotowali rywalom istne piekło w pierwszej połowie. Odrobienie strat zajęło im szesnaście minut. Złapali Egnatię na ekspresową kontrę, wykończoną w sytuacji sam na sam przez Agusta Thorsteinssona. Siedem minut później było już 2:0. Tym razem obrońcy gości nie przypilnowali w polu karnym Viktora Einarssona, który skutecznie zamknął dośrodkowanie. Przez tę nieporadność Albańczycy z uciekających stali się goniącymi.

Ich problem polegał na tym, że Breidablik biegał o wiele mądrzej i znacznie szybciej. W 27. minucie dublet ustrzelił Thorsteinsson. Młody islandzki pomocnik pokazał, że ma instynkt strzelecki i okazał się sprytniejszy w polu karnym od defensorów rywali, którzy nie mieli tego dnia pojęcia o bronieniu przy wrzutkach w szesnastkę. Koniec złych wieści dla gości? Nic bardziej mylnego. Rywale w 38. minucie odebrali im piłkę na ich połowie i wyprowadzili kontrę, a Einarsson mocnym strzałem zza pola karnego przy prawym słupku stał się drugim w tym meczu piłkarzem z dubletem.

Po przerwie jeszcze raz, tak dla pewności

Zawodnicy Egnatii sprawiali wrażenie, jakby ktoś wyssał z nich piłkarską duszę. Polecieli na Islandię bronić wyniku, a tak im to wyszło, że do przerwy było 0:4. Na dodatek po niej gospodarze wcale nie uznali, że już wystarczy. W 69. minucie wygrali walkę w powietrzu blisko środka boiska, szybkie podanie do napastnika Oliego Omarssona, a ten zza linii szesnastego metra precyzyjnie uderza w dolny róg bramki. Naprawdę można było pokiwać głową z uznaniem.

Egnatia do tamtej pory miała oddany tylko jeden celny strzał i to niezbyt groźny. Dopiero w 71. minucie dobrą okazję miał Abdurraman Fangaj, ale w polu karnym z bliska nie dał rady pokonać bramkarza. Dopiero przy wyniku 5:0 Breidablik nieco spuścił z tonu, uspokoił grę. Gospodarze pewnie dowieźli wynik i awansowali do II rundy eliminacji LM.

Lech musi się strzec

Wysłali przy okazji sygnał Lechowi, że wcale nie musi być z nimi łatwo. Ich kontry oraz skuteczność w tym spotkaniu mogły zaimponować. Oczywiście pokonanie takiego zespołu nadal będzie obowiązkiem mistrza Polski, ale lekceważyć nikogo na pewno nie wolno. Szczególnie gdy wybiorą się na Islandię. Lech pierwszy mecz zagra u siebie we wtorek 22 lipca o 20:30. Rewanż w środę 30 lipca o 18:30 czasu polskiego.

Breidablik - Egnatia Rrogozhine 5:0 (Thorsteinsson 16', 27', Einarsson 23', 38', Omarsson 69')