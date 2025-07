Nagle Szczęsny wypalił o Marciniaku. "Będzie się tłumaczył"

FC Barcelona zdobyła w poprzednim sezonie mistrzostwo Hiszpanii oraz wygrała Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Sukcesu zabrakło tylko w rozgrywkach międzynarodowych. Choć w pewnym momencie piłkarze Hansiego Flicka zdawali się nie do powstrzymania, to jednak nie byli w stanie pokonać Interu Mediolan - dwumecz z tą drużyną skończył się porażką (3:3, 3:4).

Szczęsny skomentował sędziowanie Marciniak. "Każdy musi ponosić konsekwencje"

Wiele osób związanych z Barceloną nie mogło się pogodzić z tą porażką. Za jednego z jej winowajców uznano Szymona Marciniaka. - Nie chcę za dużo mówić o sędziach, ale każda decyzja 50/50 była dla Interu - mówił Hansi Flick. - Walczyliśmy z całych sił, by osiągnąć ten finał, ale tak widocznie być nie miało. Zasadniczo przez decyzje sędziowskie, które nam zaszkodziły - stwierdził Joan Laporta.

Teraz do tego meczu wrócił Wojciech Szczęsny w rozmowie z kanałem "Foot Truck". Prowadzący wywiad Łukasz Wiśniowski zapowiedział, że dzięki współpracy z marką DrWitt pojawią się rozmowy z Szymonem Marciniakiem i Robertem Lewandowskim - jednym z ambasadorów tego napoju jest też Wojciech Szczęsny.

- A propos Marciniaka to ja nie wiem, czy przedłużenie mojego kontraktu z DrWittem nie będzie zależne od tego, że jego tam nie będzie - zaczął Szczęsny. - Aż takie chcesz ultimatum stawiać? - dopytał Wiśniowski. - Nie, tak tylko mówię - odparł bramkarz Barcelony.

- Rozumiem, że zadra po meczu w Mediolanie jest duża? - drążył Wiśniowski. - Każdy musi ponosić konsekwencje swoich złych decyzji - zażartował Szczęsny. - A czy ty rozmawiałeś z nim po tym meczu? - dopytywał dziennikarz. - Nie - stwierdził krótko golkiper. - No to będzie okazja! - rzucił Wiśniowski. - Będziesz musiał wybłagać, ale może... znaczy nie, ja nie będę z nim rozmawiać. On się będzie tłumaczył! - zakończył Szczęsny.

Tuż po przegranym meczu z Interem Wojciech Szczęsny również skomentował pracę Szymona Marciniaka. Był jednym z nielicznych piłkarzy Barcelony, którzy nie mieli wtedy pretensji do arbitra. - Wolałbym nie szukać wymówki w pracy Szymona Marciniaka. Mi się wydawało, że karnego nie było, ale powiedział mi, że Cubarsi nie dotknął piłki - mówił wtedy.