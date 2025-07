UEFA zmienia zasady w Lidze Mistrzów! Od razu weszło w życie

Nowe zasady w europejskich pucharach sprawiły, że zdecydowanie spadła liczba meczów, które nie mają stawki. W pewnym momencie o awans do fazy pucharowej drżały nawet takie marki jak Manchester City, Juventus czy PSG. Europejska federacja wygrała - faza ligowa była zdecydowanie ciekawsza od fazy grupowej.

Kolejna zmiana w zasadach Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. UEFA wzmocni silnych

Nowy system wciąż jednak wymaga poprawek. Jedną ze zmian UEFA uwzględniła już w dokumentach dotyczących formatu europejskich rozgrywek na najbliższy sezon. Na poprawce skorzystają najlepsze kluby - te które w fazie ligowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji zajmą miejsca 1-8. Zmiana dotyczy... miejsca rozgrywania meczów w fazie pucharowej.

O co dokładnie chodzi? Do tej pory to los decydował o tym, kto zagra pierwszy mecz u siebie, a kto na wyjeździe. Teraz już na kilka miesięcy wcześniej wiemy, że w 1/8 finału gospodarzami rewanżów będą drużyny, które zajęły miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej. Ta zasada dotyczy też zespołów z miejsc 1-4 w ćwierćfinale i 1-2 w półfinale. Dodatkowo drużyna, która w fazie ligowej zajmie niższą pozycję, a potem wyeliminuje "rozstawiony" zespół, przejmie to "rozstawienie".

Przypomnijmy, że w fazie play-off poprzedzającą 1/8 finału udział biorą tylko zespoły z miejsc 9-24. I tam również gospodarzem rewanżowego spotkania będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w fazie ligowej.

To dodatkowa nagroda dla tych drużyn, które dadzą z siebie wszystko w fazie ligowej i zdobędą najwięcej punktów. Ale czy miejsce rozgrywania rewanżu jest aż tak ważne?

Patrząc na wszystkie mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, widać, że drużyna rozgrywająca rewanż u siebie ma minimalną przewagę. Na 22 dwumecze, 13 razy awansował zespół, który był gospodarzem rewanżu. Jednak gdyby zasady, które teraz wprowadza UEFA, obowiązywały już wtedy, to zamiany gospodarzy mielibyśmy tylko w pięciu dwumeczach - w tym w obu półfinałach.

Kolejny sezon w Lidze Mistrzów już się rozpoczął. We wtorek 8 lipca rozegrano pierwsze mecze eliminacyjne. Na boisku pojawili się między innymi potencjalni rywale Lecha Poznań.