Barcelona była przez ten przepis poszkodowana. UEFA ogłasza pilną zmianę

Przed ubiegłym sezonem UEFA wprowadziła wielkie zmiany w europejskich pucharach. Od tamtej pory nie ma już znanej fazy grupowej, w której brały udział 32 drużyny. Na jej miejsce pojawiła się faza ligowa z 36 zespołami i jedną tabelą, a każdy rozegrał osiem meczów. Najlepsza ósemka miała zagwarantowany awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 grały w barażach. Pozostałe ekipy odpadały z dalszej rywalizacji.

Kolejne zmiany w Lidze Mistrzów. UEFA się nie zatrzymuje

To jednak nie koniec zmian. UEFA ogłosiła, że od nowego sezonu nieco inaczej będzie wyglądać również faza pucharowa. Do tej pory kluby, które znalazły się w pierwszej ósemce fazy ligowej, miały zagwarantowane rozegranie rewanżu 1/8 finału na własnym boisku. Jednak w ćwierćfinałach i półfinałach odbywało się losowanie, które wyłaniało gospodarza drugiego meczu. I teraz się to zmieni.

Od nowej edycji cztery najlepsze drużyny z fazy ligowej zachowają przewagę własnego boiska w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym. To samo dotyczy półfinałów - dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny będą gospodarzami meczu rewanżowego. A co się stanie, jeśli te najlepsze zespoły odpadną? W takiej sytuacji ekipa, która zajęła niższe miejsce, przejmie rozstawienie tej sklasyfikowanej wyżej. W skrócie w kolejnej rundzie zwycięska drużyna będzie gospodarzem meczu rewanżowego.

W ubiegłorocznych rozgrywkach na braku takiej zasady ucierpiały FC Barcelona i Arsenal. Ich półfinałowi rywale, czyli kolejno Inter Mediolan i PSG zostali wybrani drogą losowania jako gospodarze spotkań rewanżowych. Mimo że oba kluby zajęły niższe miejsce w tabeli niż rywale (Arsenal 3. miejsce), (FC Barcelona 2. miejsce). Oba dwumecze były bardzo zacięte, a Inter i PSG triumfowały w rewanżach, co dało im awans.

Warto zaznaczyć, że zmiana ta nie będzie dotyczyła jedynie Ligi Mistrzów, ale wejdzie w życie także w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Calcio e Finanza podało, że UEFA wprowadziła te zmiany, aby "nadać większe znaczenie i zwiększyć stawkę w fazie grupowej".

Przypomnijmy, że w finale Ligi Mistrzów triumfowało PSG, które rozbiło Inter Mediolan aż 5:0.