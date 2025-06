Lech poznał pierwszego rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przepaść!

- Najważniejsze, że będziemy mogli rywalizować w Europie na wysokim szczeblu. Nie powiem dziś, że awansujemy do fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale możemy spróbować, dlaczego nie? Mam przeczucie, że w przyszłym sezonie będziemy jeszcze silniejsi - mówił Niels Frederiksen po zdobyciu mistrzostwa Polski z Lechem Poznań. Teraz przed Lechem rywalizacja w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie rozpoczyna zmagania od drugiej rundy. To oznacza, że Lech potrzebuje jednego wygranego dwumeczu, by znaleźć się w fazie ligowej europejskiego pucharu.

Oto rywal Lecha Poznań w Lidze Mistrzów. Wszystko jest już jasne

W środę w samo południe odbyło się losowanie par drugiej rundy el. Ligi Mistrzów. Lech mógł trafić na czterech rywali - chorwacką Rijekę oraz lepszych z par FC Drita (Kosowo) / FC Differdange 03 (Luksemburg), KF Egnatia (Albania) / Breidablik (Islandia) lub FC Noah (Armenia) / FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra). Ostatecznie Lech trafił na lepszego z pary KF Egnatia / Breidablik.

Według Power Rankingu stworzonego przez Optę, wyżej notowanym rywalem jest Egnatia Rrogozhine, która jest notowana na 919. miejscu - Breidablik to 1054. drużyna w Europie. Egnatia gra w eliminacjach po raz trzeci w historii. Najlepszy wynik osiągnęła w sezonie 24/25, gdy znalazła się w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji. Tam przegrała 1:2 z Vikingurem Reykjavik.

Breidablik gra zdecydowanie częściej w Europie, a największym sukcesem jest faza grupowa Ligi Konferencji w sezonie 23/24, gdy grał w grupie z Gentem, Maccabi Tel Awiw i Zorią Ługańsk. Oba zespoły jeszcze ani razu nie grały z rywalem z Polski. Warto dodać, że Lech jest notowany na 124. miejscu w Power Rankingu Opty.

Pierwsze mecze w drugiej rundzie el. Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 22-23 lipca, a rewanże będą rozegrane tydzień później. Pierwszy mecz odbędzie się w Poznaniu. 21 lipca br. Lech pozna potencjalnego rywala w trzeciej rundzie el. Ligi Mistrzów.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Lecha Poznań w eliminacjach europejskich pucharów w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.