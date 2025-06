Ten przepis skrzywdził Barcelonę. UEFA wprowadza pilną zmianę

W ubiegłym sezonie Ligi Mistrzów FC Barcelona i Arsenal odpadły z rozgrywek na etapie półfinału. Rewanże odbyły się na stadionie ich rywali - Interu Mediolan i PSG, co wyłoniło losowanie. Przegrani mogli czuć się przez to pokrzywdzeni, ponieważ zajęli wyższe miejsce w fazie ligowej. UEFA zajęła się już to sprawą i wprowadziła zmiany w regulaminie.