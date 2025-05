Ależ cios w Marciniaka! Tak podsumowali pierwszą połowę finału LM

Już w 12. minucie bramkę na 1:0 dla PSG zdobył Achraf Hakimi. Kilka minut później po trafieniu Desire'a Doue'a było już 2:0. Inter do przerwy był bezradny, miał problem z utrzymaniem się przy piłce, popełniał proste błędy w rozegraniu i nie wyglądał jak drużyna, kilka tygodni temu potrafiła wydrzeć awans do finału rewelacyjnej w tym sezonie Barcelonie.

Suchej nitki na Interze nie pozostawili eksperci, którzy drwili sobie z postawy włoskiej drużyny. "A ten Inter wysiadł już z autokaru?" - pytał na Twitterze Marcin Gazda z Eleven Sports.

"Inter lata za piłką jak nasz żółw w akwarium za rybami, które są dla niego za szybkie" - zdecydował się na barwne, acz trafne porównanie Przemysław Michalak z Weszło.com.

"Zobaczymy teraz czy 2:0 to niebezpieczny wynik..." - napisał Zbigniew Boniek, odnosząc się do jednej z ulubionych fraz Czesława Michniewicza.

"Dimarco przy obu bramkach jest wszędzie i nigdzie, kompletnie pogubiony jest dzisiaj" - ocenił Michał Borkowski z Viaplay.

Piotr Dumanowski z Eleven Sports apelował o zmianę. "Zalewski za Dimarco, panie Inzaghi, bo tu źle się dzieje". Przemysław Michalak dodał: "Jedyny plus tego wyniku to szansa na szybsze wejście Zielińskiego i Zalewskiego.

"PSG - Inter 2:0. Co musi się teraz dziać w domu państwa Mbappe?" - zastanawiał się Michał Pol, który w ten sposób odniósł się do tego, że gwiazda reprezentacji Francji opuściła PSG właśnie po to, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

"Interowi brakuje ich najlepszego zawodnika" - szydził profil Barca Notes, który załączył zdjęcie... Szymona Marciniaka.

Do przerwy PSG wygrywa z Interem 2:0. Paryżanie są na dobrej drodze do swojego pierwszego zwycięstwa w tych rozgrywkach.