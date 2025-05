Paryż już "świętuje"! Chaos na ulicach, policja użyła gazu łzawiącego

Kibice Paris Saint-Germain pragnęli zwycięstwa w Lidze Mistrzów prawdopodobnie jak niczego innego na świecie. Ich klub zdominował na lata Ligue 1, ale legendarny "uszaty puchar" był poza zasięgiem zarówno paryżan, jak i każdego innego francuskiego klubu od 1993 roku, gdy wygrała go Marsylia. Nic zatem dziwnego, że w dniu finału z Interem wokół stadionu Parc des Princes zgromadziło się mnóstwo fanów, którym nie udało się dorwać biletu na mecz z Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Chaos na ulicach Paryża

Niestety nie wszystko przebiegło spokojnie i pokojowo. Media społecznościowe obiegły liczne nagrania, na których widzimy zamieszki oraz bitwę na linii kibice policja. Jeszcze przed meczem było gorąco, funkcjonariusze zatrzymali pierwsze osoby. Jednak jak relacjonuje na portalu X agencja prasowa CLPRESSE, dwa gole dla PSG, które padły w pierwszych dwudziestu minutach meczu tylko podkręciły emocje i zaogniły konflikt.

Gaz łzawiący, race, fajerwerki. Paryż "świętuje"

Na publikowanych przez agencję filmikach widzimy, jak fani masowo odpalają race oraz fajerwerki i biegają jak szaleni po ulicach Paryża. Policja z kolei próbuje zapanować nad tłumem. Wedle relacji Francuzów w ruch poszły między innymi granaty z gazem łzawiącym. Totalne szaleństwo zapanowało na ulicach stolicy Francji.

Jeżeli chodzi o sam zespół z Paryża, to Paris Saint-Germain prowadzi do przerwy 2:0. Jeżeli Inter nie dokona remontady, można być pewnym, że paryska euforia przybierze jeszcze większych rozmiarów. Mecz trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.