Pilne wieści ws. Marciniaka! Oto sędziowie finałów europejskich pucharów

Szymon Marciniak wymieniany był wśród kandydatów do poprowadzenia finału jednego z europejskich pucharów. Hiszpański "Sport" sugerował, że może nawet zostać wyznaczony do sędziowania finału Ligi Mistrzów. Z kolei Rafał Rostkowski informował, że w kuluarach pojawił się temat Ligi Europy. Tymczasem w poniedziałek UEFA podjęła decyzję ws. składów sędziowskich i już wiadomo, co czeka polskiego arbitra.

