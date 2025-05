Zero litości dla Barcelony po tym, jak potraktowała Marciniaka

Nie milkną echa rewanżowego meczu półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan i FC Barceloną, który sędziował Szymon Marciniak. Na Polaka, który miał do podjęcia kilka trudnych decyzji, po tym spotkaniu spadła fala krytyki, głównie ze środowiska Dumy Katalonii. Tym razem jednak w obronę wziął go jeden z byłych hiszpańskich arbitrów. - Myślałem, że to żart, co słyszę ze strony Barcelony - powiedział w rozmowie z "Marcą".

Fot. REUTERS/Alessandro Garofalo Otwórz galerię (4)