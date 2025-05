Oto najnowszy ranking Złotej Piłki po odpadnięciu Barcelony. Sensacyjny lider

Znamy już prawie wszystkie rozstrzygnięcia tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wiadomo, że 31 maja w Monachium dojdzie do starcia Interu Mediolan z Paris Saint-Germain. To będzie najważniejszy mecz w całej piłkarskiej Europie. Włosi mogą po raz pierwszy od 15 lat sięgnąć po to trofeum. Francuzi nigdy nie dostąpili tego zaszczytu. Wiele wskazuje na to, że to w tym meczu przypieczętowany może zostać los także innej nagrody.

Złota Piłka to najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna w piłce nożnej. Jako ostatni zdobył ją hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, zostając najlepszym piłkarzem na świecie w 2024 roku. Kto ma szansę na triumf w tegorocznym plebiscycie?

Portal goal.com pokusił się o stworzenie zestawienia 20 kandydatów do końcowego triumfu. W tym gronie znalazło się aż siedmiu zawodników Paris Saint-Germain, czterech piłkarzy FC Barelony, trzech z Realu Madryt, dwóch z Interu Mediolan, a po jednym z Liverpoolu, Bayernu Sportingu i Arsenalu.

Według zestawienia Goal.com największe szanse na Złotą Piłkę miałby dziś Ousmane Dembele z PSG.

"Czy prawdziwy Dembele w końcu nadszedł? Odkąd opuścił Borussię Dortmund na rzecz Barcelony, francuski skrzydłowy bardziej frustrował fanów niż ich zachwycał, mimo że jest graczem o rzadkich umiejętnościach. Teraz jednak Dembele odnalazł rytm w swoim drugim sezonie w PSG, a jego występy pomogły mistrzom Francji w kontynuowaniu ich dominacji w Ligue 1" - czytamy. W tym sezonie Francuz był decydującą postacią w drodze paryskiego giganta do finału LM. Zdobył aż dziewięć goli w elitarnych rozgrywkach, w tym te najważniejsze - na wyjazdach w Liverpoolu i Londynie.

Nieco niżej stoją akcje skrzydłowych Barcelony - Lamine'a Yamala i Raphinhii, który zapewne zostanie królem strzelców Ligi Mistrzów (13 goli). Tuż za podium uplasował się Gianluigi Donnarumma. Jego doskonałe interwencje pomogły PSG awansować do finału.

Pechowcem, bowiem piłkarzem wyeliminowanym przez paryżan, okazał się Mohamed Salah, który podbił Premier League. Podobnie jak Harry Kane podbił Bundesligę. Z tym że jego z marzeń o wygranej Lidze Mistrzów odarł Inter.

Niewielkie szanse dziennikarze dają piłkarzom Realu Madryt - Mbappe zajął dopiero 8. miejsce, a Bellingham i Vinicius odpowiednio 14. i 15.

Czy w tej wyliczance jest szansa dla Roberta Lewandowskiego? Zdaniem goal.com niewielka. Polaka umieszczono dopiero na 10. pozycji.

"Po tym, jak Lewandowski nie znalazł się na krótkiej liście Ballon d'Or w 2024 roku, wydawało się, że długa i jak dotąd bezowocna próba zdobycia Złotej Piłki przez Polaka dobiegła końca. Jednak po ponownym spotkaniu z byłym trenerem Bayernu Monachium Hansim Flickiem w Barcelonie, 36-latek cofnął lata, aby ponownie stać się jedną z najsilniejszych dziewiątek w Europie. Co prawda wiek dawał się we znaki weteranowi, a w jego własnej drużynie, nie wspominając już o rywalach Barcy, jest bez wątpienia więcej ekscytujących zawodników do oglądania, ale Lewandowski i tak miał szansę na powrót do grona zdobywców Złotej Piłki. Jednak wszelkie realne nadzieje, jakie miał na zdobycie nagrody, zostały zrujnowane przez kontuzję ścięgna podkolanowego, przez którą odegrał jedynie niewielką rolę w półfinałowej porażce" - tak napisano w uzasadnieniu.

Faworyci do Złotej Piłki wg. goal.com: