A miało być tak pięknie. Fatalne wieści dla Marciniaka po meczu Barcelony

Szymon Marciniak jest jednym z najlepszych sędziów na świecie i regularnie prowadzi spotania Ekstraklasy, Pucharu Polski, Ligi Mistrzów czy Ligi Europy. 44-latek gwizdał już na najważniejszych futbolowych meczach - Superpuchar Europy (2018), finał Ligi Mistrzów (2022/23), finał Klubowych Mistrzostw Świata (2023) oraz finał mundialu (2022).

Mieszane opinie nt. Marciniaka po meczu Inter - Barca

Ostatnio Polak sędziował rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów, w którym mierzyli się piłkarze Interu Mediolan i FC Barcelony. Zawodnicy obu ekip zagwarantowali kapitalne widowisko, ale nie obyło się również bez kontrowersji. Marciniak jest krytykowany głównie przez hiszpański obóz, który pożegnał się z pucharami.

Otwarcie nt. jego postawy wypowiedzieli się m.in. Hansi Flick czy Gavi, ale w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Onet były sędzia FIFA - Mario van der Ende ocenił jego postawę na 7,5 i powiedział, że popełnił tylko dwa błędy, które "uratował VAR".

Szymon Marciniak ma szansę na finał Ligi Mistrzów? "Będzie ciekawie"

W tej samej rozmowie były arbiter otrzymał pytanie o szanse Szymona Marciniaka na finał Ligi Mistrzów w tym sezonie. - Jest taka niepisana zasada, że jeśli dostajesz rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów to UEFA cię wyróżnia, jesteś jakby na podium sezonu, ale nie masz szans na finał. Ale... - stwierdził.

Dopytywany, o co chodzi, odparł, że dla niego "Marciniak jest w tej chwili jednym z trzech najlepszych sędziów na świecie". - On, Turpin i Letexier. Polak ma niesamowity autorytet na boisku. Już ci kiedyś chyba mówiłem, że przypomina mi gladiatora w koloseum. Każdym swoim gestem pokazuje: "to ja tu jestem szefem, nie wchodź na mój teren" - dodał.

- Zauważ, że mecze, które sędziuje, przechodzą do historii jako spektakularne. Tak jak finał mundialu w Katarze. Pewnie najlepszy w historii, a już na pewno najlepszy występ sędziego w mistrzostwach świata. UEFA to wie. Wie też, że na finał potrzebuje osobowości. Marciniak, Turpin, Letexier – oni są moim zdaniem w tej chwili zdecydowanie najlepsi. Ale dwaj ostatni to Francuzi, więc środowy awans PSG uniemożliwia im pracę w finale. Będzie ciekawie - zakończył.

Z kolei inny były arbiter - Rafał Rostkowski w swoim komentarzu na łamach TVP Sport stwierdził, że w tej chwili UEFA ma trzech kandydatów do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów. Są nimi: Anthony Taylor i Michael Oliver z Anglii oraz Istvan Kovacs z Rumunii.

"Anthony Taylor czeka na swoją szansę prowadzenie finału Ligi Mistrzów od kilku lat. Rok temu z meczu Real Madryt – Borussia Dortmund na Wembley wyeliminowała go… forma" - czytamy. Z kolei jeśli chodzi o Michaela Olivera, to zdaniem Rostkowskiego: "jest kandydatem numer 2 tylko w takim przypadku, gdyby Komisja Sędziowska UEFA chciała wykorzystać brak w finale klubu z Anglii dla docenienia sędziego z tego kraju" - stwierdził.

Z kolei w przypadku Rumuna, to - zdaniem ekspertów - jest on arbitrem, któremu "najczęściej zdarzają się mecze prowadzone w sposób wybitny i najrzadziej przytrafiają się dziwne czy zdumiewające wpadki" - czytamy. Ponadto szanse pozostałych arbitrów UEFA Elite "są czysto teoretyczne".