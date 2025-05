Była 19:07. Laporta wyprowadził cios w Marciniaka

Nie ma żadnych wątpliwości, że w przypadku FC Barcelony w dwumeczu z Interem Mediolan zawiodła defensywa. Już przed półfinałami była ona najgorsza ze wszystkich walczących o awans do finału, a mistrzowie Włoch obnażyli ją, strzelając aż siedem goli. W Hiszpanii nikt tego zbytnio nie kwestionował, a zdaniem katalońskiego dziennika "Sport" zarząd Barcelony był szczególnie zmartwiony postawą stopera Ronalda Araujo.

Marciniak podpalił całą Katalonię

Niestety Hiszpanie równie zgodni są co do tego, że odpadnięcie Barcelony to w dużej mierze efekt decyzji sędziowskich Szymona Marciniaka. Brak rzutu karnego po zagraniu ręką Francesco Acerbiego, rzut karny dla Interu po faulu Pau Cubarsiego czy rzut wolny, a nie jedenastka za faul na Yamalu blisko granicy pola karnego. Kontrowersjami z tego jednego starcia można obsadzić ze cztery mecze. Jednak ogólna konkluzja była taka, że Polak sędziował przeciwko Barcelonie.

Joan Laporta oskarża Marciniaka

Marciniak odniósł się do tego po meczu, twierdząc, że nie odpowie na głupie komentarze i jego decyzje były słuszne. Natomiast w środę, krótko po godzinie 19 bezpośrednie zarzuty postawił mu Joan Laporta. Prezydent FC Barcelony wygłosił orędzie do kibiców. Nie zabrakło w nim podziękowań dla fanów, ale także gorzkich słów względem polskiego sędziego. Działacz wprost stwierdził, że gdyby nie arbiter, Barcelona szykowałaby się już na finał.

- Wczoraj najwyraźniej to nie mogło się udać. Walczyliśmy z całych sił, by osiągnąć ten finał, ale tak widocznie być nie miało. Zasadniczo przez decyzje sędziowskie, które nam zaszkodziły. Jednak to musi uczynić nas silniejszymi, by odbudować odpowiednią mentalność. Proszę fanów Barcelony o ciepło i wsparcie dla zespołu, byśmy w niedzielę mogli wygrać z Realem Madryt i postawić kluczowy krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii - powiedział Laporta.