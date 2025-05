Na San Siro rozegrał się dramat. Defibrylatora użyto cztery razy

Dwumecz Interu Mediolan z FC Barceloną przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Nie brakowało w nim zwrotów akcji, a także goli. Łącznie padło ich aż 13. O jedno trafienie więcej zaliczyli Włosi, dlatego też awansowali do finału rozgrywek. Szczególnie dużo emocji było w rewanżu na San Siro. I wydaje się, że źle podziałały one na jednego z kibiców Interu. Mógł przepłacić je... nawet życiem.

Sceny grozy na San Siro. Serce kibica stanęło. I to dosłownie

O wszystkim donosi portal adnkronos.com. Okazuje się, że chwilę po ostatnim gwizdku doszło do dramatu około 40-letniego fana. Ten, w trakcie opuszczania stadionu, nagle padł na ziemię. Doszło do zatrzymania akcji serca. Na szczęście natychmiast pomocy zaczął udzielać mu przyjaciel, a następnie na miejscu pojawiły się odpowiednie służby.

- Użyto defibrylatora aż cztery razy, wykonując też masaż serca. Za czwartym razem rytm powrócił. (...) Po przywróceniu funkcji życiowych pacjent został zaintubowany, a następnie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej - ujawnił Alessandro Geddo, człowiek odpowiadający za służbę zdrowia na San Siro. Jak na razie nie wykryto u mężczyzny żadnych zaburzeń neurologicznych. Niewykluczone więc, że przyczyną mógł być silny stres.

A jak wiemy, z pewnością wtorkowe spotkanie było mocno stresujące dla kibiców Interu. Wielu z nich już po golu na 3:2 dla Barcelony opuściło trybuny. I najpewniej pluło sobie w brodę, bo w trzeciej minucie doliczonego czasu gry mediolańska ekipa wyrównała, a w dogrywce zdobyła decydujące trafienie. Ba, niektórzy chcieli wrócić na trybuny, ale ochrona już na to nie pozwoliła.

Inter Mediolan walczy o dwa tytuły

Lekarz poinformował, że już w czwartek zostanie podjęta próba wybudzenia pacjenta ze śpiączki. Wszyscy mają nadzieję, że obejdzie się bez komplikacji i mężczyzna wróci do pełni zdrowia i będzie mógł wrócić na mecze ukochanej drużyny jeszcze w tym sezonie. A przed nią kilka ważnych spotkań. Nie dość, że Inter awansował do finału Ligi Mistrzów, to ma szansę obronić tytuł w Serie A. Do końca pozostały trzy kolejki, a piłkarze Simone Inzaghiego tracą trzy punkty do lidera SSC Napoli.

Kolejne starcie rozegrają w niedzielę 11 maja. Rywalem będzie Torino. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 18:00.