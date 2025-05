Dzień po meczu Szczęsny zwrócił się do kibiców. Napisał wprost

We wtorek o godzinie 21:00 FC Barcelona zmierzyła się z Interem Mediolan w rewanżowym spotkaniu półfinału Ligi Mistrzów. Spotkanie lepiej rozpoczęła ekipa z Serie A i po pierwszej połowie prowadziła 2:0. W drugiej części drużyna Flicka odwróciła losy rywalizacji i wydawało się, że wygra 3:2. Ostatnie słowa należały jednak do Interu. Włosi najpierw wyrównali w doliczonym czasie gry, a następnie w dogrywce zdobyli zwycięską bramkę na 4:3.

Wojciech Szczęsny wrzucił wpis po meczu. Zwrócił się do kibiców

- Szkoda, bo było bardzo blisko i nie ukrywam, że boli z tego powodu trochę bardziej. Bardziej niż zły jestem dumny z tych młodych chłopaków. Dla większości z nich to jest początek kariery. Dzisiaj przegrali i wszystkim będzie trochę smutno, ale udowodnili, że wygrają jeszcze sobie ten puchar parę razy w życiu - powiedział Wojciech Szczęsny zaraz po meczu.

Nie były to jednak ostatnie słowa polskiego bramkarza. Dzień po spotkaniu opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zwrócił się do kibiców. "Jestem dumny z tego zespołu. To piłka nożna i boli, ponieważ nam zależy. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Ogromne podziękowania dla kibiców, którzy wspierają nas na każdym kroku. Zakończmy ten sezon mocno" - napisał na Instagramie, gdzie wrzucił również kilka zdjęć z meczu z Interem Mediolan.

Wojciech Szczęsny już niebawem będzie miał kolejną okazję do wykazania się. W niedzielę o godzinie 16:15 FC Barcelonę czekać będzie hitowe starcie z Realem Madryt. Zbliżające się El Clasico będzie miało kluczowy wpływ na walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Obecnym liderem jest ekipa Hansiego Flicka, ale nad drugim Realem ma tylko cztery punkty przewagi.