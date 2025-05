Trener Interu podsumował to, co zrobił Marciniak. Króciutko

- Nie chcę za dużo mówić o sędziach, ale każda decyzja 50/50 była dla Interu. To mnie smuci Daliśmy z siebie wszystko i stało się tak, jak się stało. [...] Niektóre decyzje sędziego były niesprawiedliwe i nie po naszej myśli, ale musimy to zaakceptować i zacząć od nowa. Wygranie Ligi Mistrzów jest jednym z naszych celów i wrócimy - powiedział trener FC Barcelony Hansi Flick po przegranym meczu z Interem Mediolan 3:4. W ten sposób niemiecki szkoleniowiec odniósł się do pracy Szymona Marciniaka w tym spotkaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Duet Szczęsny - Krychowiak powraca! Co tam się działo

Trener Interu Mediolan pochwalił Szymona Marciniaka

W stolicy Katalonii zarówno piłkarze jak i media nie ukrywają krytyki względem pracy polskiego arbitra z powodu kilku sytuacji, które ich zdaniem wpłynęły na wynik dwumeczu. A jak prowadzenie meczu przez Szymona Marciniaka ocenił trener Interu Mediolan Simone Inzaghi?

- Barcelona krytykuje sędziego? To ich opinia. To jeden z najlepszych arbitrów w Europie i ma za sobą świetny mecz - powiedział krótko Inzaghi. - Awans do finału? To cudowne, niesamowite uczucie. Gratuluję Barcelonie, ponieważ jest to świetna drużyna, pełna jakości i talentu. Byliśmy wystarczająco odważni, aby rozegrać dwa niezwykłe mecze i jedziemy do Monachium z dużą pewnością siebie - dodał.

Zobacz też: Wskazali winnego klęski Barcelony w Lidze Mistrzów. To nie jest Marciniak

- To jest trochę taki niefart Szymona i niefart Barcelony, bo w sumie większość kluczowych decyzji obracała się w Mediolanie przeciwko Barcelonie. Widać, że Barcelona nie ma do nich szczęścia, ale wszystkie rozstrzygnięcia były podjęte prawidłowo - tak pracę Marciniaka ocenił były sędzia międzynarodowy Marcin Borski w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.

Inter Mediolan może już czekać na rywala w finale, którego wyłoni rewanż PSG - Arsenal (1:0 po pierwszym meczu). To spotkanie zostanie rozegrane w środę 7 maja o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Wielki finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę 31 maja w Monachium.