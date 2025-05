Legenda nie wytrzymała na wizji. Słowa o Barcelonie poszły w świat

Wtorkowy mecz Interu Mediolan z FC Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów z pewnością przejdzie do historii. Spotkanie było niesamowicie emocjonujące i w regulaminowym czasie gry utrzymał się wynik 3:3. W dogrywce decydującą bramkę zdobył Davide Frattesi i to Inter Mediolan awansował do finału. "Co za thriller w Mediolanie! Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów! Zespół Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego prowadził do przerwy 2:0, by w doliczonym czasie przegrywać 2:3. Wtedy jednak do dogrywki doprowadził Francesco Acerbi, a w dogrywce decydujący cios zadał Davide Frattesi" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Giuseppe Bergomi uderzył w FC Barcelonę. "Zawsze narzekają"

W trakcie meczu doszło do kilku kontrowersyjnych sytuacji. Chodzi między innymi o wyrównującą bramkę dla Interu Mediolan. Część dopatrzyła się w tej akcji faulu Denzela Dumfriesa na Gerardzie Martinie. Piłkarze FC Barcelony domagali się cofnięcia tego trafienia. Nie był to też pierwszy raz, gdy Hiszpanie narzekali na sędziowanie w wykonaniu Szymona Marciniaka. Komentujący to spotkanie we włoskiej telewizji Giuseppe Bergomi w końcu nie wytrzymał i uderzył w ekipę z Katalonii.

- Dumfries był przed Martinem. Tu nie ma o czym mówić. Niech nic nie wymyślają. Ci z Barcelony narzekają przez cały mecz. Rzut karny (w pierwszej połowie, gdy Pau Cubarsi sfaulował Lautaro Martineza - przyp. red.) był oczywisty, ten gol również był prawidłowy. Od początku tylko protestują - grzmiał na wizji. Giuseppe Bergomi jest legendą Interu Mediolan. Występował w barwach tego klubu w latach 1980-1999 i rozegrał łącznie ponad 500 meczów. Po końcowym gwizdku nie mógł powstrzymać emocji i się popłakał.

Na poziom sędziowania bardzo narzekali nie tylko piłkarze, ale również hiszpańskie media, które bardzo skrytykowały Szymona Marciniaka. "FC Barcelona wygrała honor i dumę, czyli coś, czego nie zyskał Marciniak" - czytamy w "Sporcie".

Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów zmierzy się z PSG lub Arsenalem. W pierwszym meczu tych drużyn ekipa z Francji wygrała 1:0. Rewanż odbędzie się w środę o godzinie 21:00.