Zieliński wypalił wprost po tym, co Inter zrobił Barcelonie. "Marzenie"

Inter Mediolan i FC Barcelona zaprezentowały kibicom iście szalony półfinał Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu padł remis 3:3, a w drugim to Włosi wygrali 4:3 po dogrywce, którą w ogóle uratowali dopiero w 93. minucie podstawowego czasu gry. To właśnie zespół Simone Inzaghiego zagra w finale rozgrywek, z którymi pożegnali się Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.

Piotr Zieliński zabrał głos po awansie do finału Ligi Mistrzów. "Marzenie"

Do finału awansowali Piotr Zieliński i Nicola Zalewski, a pierwszy miał w to wkład we wtorkowy wieczór, meldując się na boisku w 79. minucie gry. Pomocnik zagrał więc w końcówce podstawowego czasu gry oraz dogrywce. Po wyeliminowaniu Barcelony nie krył radości w pomeczowym wywiadzie.

- Na pewno fantastyczny dwumecz, cieszy, że wychodzimy z niego zwycięsko. Historyczny wynik i mam nadzieję, że koniec końców uda się sięgnąć po to trofeum. Nie będę ukrywał, że to marzenie z dziecięcych lat i ciężko na to pracowałem. Brawa dla drużyny, stadionu, kibiców. Od początku było widać, że wszyscy chcą jednego, czyli awansu do finału - zaczął Zieliński w wywiadzie dla stacji Canal+ Sport.

Dalej 30-latek nie ukrywał, że za jego drużyną niełatwe spotkanie również w kwestii mentalnej. - nie byliśmy zaskoczeni wynikiem do przerwy, ale mówiliśmy sobie: pamiętajmy, że to Barcelona. W każdym momencie wynik mógł się zmienić i koncentracja musiała być na maksymalnym poziomie. Było jej mniej niż w pierwszej połowie, ale przeciwnicy troszkę przyspieszyli i zagrania im wychodziły trochę lepiej - dodał.

- Piękne emocje i cieszy, że to my jesteśmy górą w tym meczu. Cały zespół zasługuje na brawa, bo większość z tych chłopaków dwa lata temu grała na poziomie finału Ligi Mistrzów i widać, że bardzo chcieli ten moment przywrócić. Chwała za to drużynie, sztabowi i kibicom, bo zrobili maksimum, żebyśmy to my weszli do finału - podsumował pomocnik Interu.

W finale mediolańczycy zagrają ze zwycięzcami rywalizacji PSG z Arsenalem, która rozstrzygnie się w środę 7 maja o 21:00. Po pierwszej odsłonie paryżanie prowadzą 1:0.