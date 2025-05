Piłkarze Barcelony nie zapomną Marciniakowi. Mówią wprost. "Wszyscy widzieli"

Po prawdopodobnie najlepszym dwumeczu w historii Ligi Mistrzów FC Barcelona odpadła w półfinale, przegrywając rywalizację 6:7 z Interem Mediolan. Jak przystało na niesamowite widowisko, to nie zabrakło emocji, zwrotów akcji, pięknych akcji i kontrowersji. A te ostatnie pojawiły się za sprawą sędziowania Szymona Marciniaka, do którego odniósł się m.in. trener Katalończyków Hansi Flick.

- Myślę o nim [o Marciniaku - przyp. red.], ale nie chcę o tym za dużo mówić, ponieważ to niesprawiedliwe wobec mojej drużyny. Wykonali ogromną pracę. Powiedziałem sędziemu, co myślę, ale nie powiem tego tutaj - powiedział niemiecki szkoleniowiec po meczu z Interem.

Piłkarze FC Barcelony krytycznie wypowiedzieli się o sędziowaniu w meczu Ligi Mistrzów

Także piłkarze FC Barcelony w rozmowach z mediami krytycznie odnosili się do pracy Szymona Marciniaka i VAR-u. - Wszyscy wiemy, co stało się z tym sędzią, kiedy ostatnio tu przyjechaliśmy. Ale musimy być dumni. To był rok, w którym nikt w nas nie wierzył, i spójrzcie, co osiągnęliśmy i co nam pozostało w LaLidze - powiedział Eric Garcia cytowany przez "Mundo Deportivo", odnosząc się do sędziego VAR Dennisa Johana Higlera.

- Sędzia miał wpływ na wynik: trzeci gol Interu to faul na Gerardzie Martinie... ale nie ma co szukać wymówek - ocenił z kolei Ronald Araujo. - To nie pierwszy raz, kiedy przydarzyło nam się to z tym sędzią, UEFA powinna to zbadać. Są rzeczy, których nie rozumiem i trudno je wytłumaczyć. Wszystkie 50-50 są na ich [Interu - przyp. red.] korzyść. Przy rzucie karnym na Yamalu, który został zmieniony na rzut wolny, nie pokazał drugiej żółtej kartki Mychitarianowi - analizował Pedri.

- Wszyscy widzieli dzisiaj, że decyzje szły w jedną stronę, ale nie chcę, żeby o tym mówiono. Ostatecznie to on [sędzia - przyp. red.] musiał podjąć decyzje i zrobił to w ten sposób. To słabe - stwierdził Inigo Martinez.

Piłkarzom FC Barcelony pozostaje pozbierać się i przygotować do kolejnego meczu, którym będzie ligowe El Clasico z Realem Madryt w niedzielę 11 maja o godz. 16:15. Na cztery kolejki przed końcem sezonu Katalończycy mają cztery punkty przewagi nad "Królewskimi". Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.