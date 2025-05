Sceny na treningu Barcelony. Szczęsny upomniany na oczach wszystkich

W jednym z półfinałów Ligi Mistrzów FC Barcelona mierzy się z Interem Mediolan. W pierwszym meczu, który odbył się w Barcelonie, byliśmy świadkami wielu goli. Goście postawili się faworyzowanym gospodarzom i spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 3:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki: Kibice Legii Warszawa stanowią 70 proc. wartości klubu

Szczęsnemu zwrócono uwagę na treningu. "Zrobiłem to dla nich"

Drużyna FC Barcelony przebywa obecnie w Mediolanie, gdzie we wtorek odbędzie się spotkanie rewanżowe. Na dzień przed jego startem na stadionie San Siro miał miejsce trening ekipy Xaviego. W jego trakcie doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem Wojciecha Szczęsnego. Jak przekazało Sky Sport, do polskiego bramkarza oraz trenerów nagle podszedł stadionowy agronom i kazał im zmienić miejsce treningu.

Jaki był tego powód? Szczęsny wraz ze sztabem trenowali na środku boiska, przez co mogli uszkodzić murawę w tym miejscu. Do treningu mieli wyznaczone miejsce nieopodal narożnika. - Zrobiłem to dla nich, ponieważ także oni będą grać jutro na tym boisku. Posłuchali się mnie - powiedział wspomniany agronom w rozmowie ze Sky Sport.

W rewanżowym spotkaniu z Interem Mediolan Wojciech Szczęsny wystąpi od pierwszych minut, ale szansę na grę będzie miał również Robert Lewandowski. Napastnika zabrakło w pierwszym meczu z powodu kontuzji. Teraz jednak doszedł już do zdrowia i znalazł się w składzie, ale mecz rozpocznie na ławce rezerwowych. - Jeśli będziemy go potrzebować to będzie mógł nam pomóc - powiedział trener FC Barcelony Hansi Flick.

Spotkanie Interu Mediolan z FC Barceloną odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.