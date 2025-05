Giganci "okradają" słabszych. Ważny apel do UEFA

W tym sezonie w europejskich pucharach doszło do sporych zmian. Pierwszą i najważniejszą z nich było zastąpienie fazy grupowej w Lidze Mistrzów, Lidze Europy czy Lidze Konferencji Europy fazą ligową. Ta modyfikacja miała urozmaicić rozgrywki i sprawić, że staną się ciekawsze, przyciągając nowych widzów. I wydaje się, że faktycznie tak się stało. Arsene Wenger, legendarny trener Arsenalu, a obecnie dyrektor rozwoju sportowego w FIFA widzi możliwość kolejnej zmiany. I mówi o niej coraz głośniej. Ta może nie spodobać się wielu klubom.

REKLAMA

Zobacz wideo Ziółkowski przeprasza kibiców Pogoni Szczecin! "Czasem się nie kontrolujesz"

Arsene Wenger radzi UEFA ws. jednego przepisu. "Powinni"

Francuz był ostatnio gościem na antenie beIN SPORTS. Podczas rozmowy poruszył temat przepisu, który pozwala na automatyczny awans zwycięzcy Ligi Europy do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To swego rodzaju nagroda dla triumfatora pierwszych z wymienionych rozgrywek, którą wprowadzono w 2014 roku. Z ową nagrodą nie zgadza się jednak Wenger. Zmieniłby ten przepis.

- Moim zdaniem [zwycięzcy LE, przyp. red.] powinni bezpośrednio zakwalifikować się do Ligi Europy, ale niekoniecznie do Ligi Mistrzów - zaczął. - Sądzę, że UEFA powinna się nad tym zastanowić i przeanalizować tę kwestię - podkreślał. Na poparcie tezy wskazał Premier League, gdzie aż pięć zespołów kwalifikuje się do Ligi Mistrzów i opcja z awansem triumfatora LE pozwala zabrać dodatkowe miejsce w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubom ze słabszych lig.

I tak może być właśnie w tym sezonie. O zwycięstwo w LE walczą m.in. Tottenham czy Manchester United, dla których triumf w tych rozgrywkach może być jedyną szansą, by w kolejnej kampanii zagrać w Lidze Mistrzów. Ba, by zagrać w jakichkolwiek europejskich pucharach. Zajmują bowiem bardzo odległe miejsca w tabeli Premier League. Bliżej im do spadku z ligi niż do pucharów Starego Kontynentu. Dlatego też w kolejnym sezonie z ligi angielskiej do Ligi Mistrzów może awansować aż sześć zespołów.

Wenger zdaje sobie jednak sprawę, że zmiana tego przepisu może być trudna. - Patrząc na to od drugiej strony, niektórzy mogą powiedzieć, że w sytuacji, gdy chcemy utrzymać koncentrację, zainteresowanie i motywację w Lidze Europy, to należy dawać klubom właśnie taką nagrodę, a więc kwalifikację do Ligi Mistrzów - spuentował.

Zobacz też: Inaki Pena ogłasza wielkie wieści. Cała Barcelona mu gratuluje.

Kto wygra Ligę Europy w tym sezonie? Tylko cztery zespoły w grze

Czy w przyszłości UEFA zdecyduje się wprowadzić zmianę proponowaną przez Wengera? Jak na razie wydaje się to małoprawdopodobne. Kto w tym sezonie oprócz Manchesteru i Tottenhamu może zgarnąć główną nagrodę w LE? W walce pozostają Athletic Bilbao i Bodo/Glimt. Bliżej finału są jednak angielskie kluby. W pierwszym meczu Manchester United wygrał aż 3:0 z hiszpańską ekipą, a Tottenham 3:1 z norweską drużyną. Rewanże zaplanowano na najbliższy czwartek.